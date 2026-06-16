Zatrzymanie na S3. 20-latek w Audi pędził 201 km/h

Pirat drogowy na S3. Kierowca Audi pędził ponad 200 km/h

Funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego w Nowej Soli nie stosują taryfy ulgowej dla kierowców rażąco łamiących przepisy. W sobotę, 13 czerwca 2026 roku, na trasie ekspresowej S3 zatrzymali do kontroli 20-letniego mieszkańca Zielonej Góry. Młody mężczyzna, siedzący za kierownicą Audi, jechał z prędkością 201 km/h w miejscu, gdzie limit wynosi 120 km/h. Jak się okazało, nie było to jego pierwsze takie wykroczenie, dlatego policjanci nałożyli na niego mandat w warunkach recydywy.

Mandat 5000 złotych i 15 punktów karnych. Policja apeluje o rozsądek

Za swoje skrajnie niebezpieczne zachowanie 20-latek został ukarany mandatem karnym w wysokości 5000 złotych. Na jego konto wpłynęło także 15 punktów karnych, co jest maksymalną liczbą za jedno wykroczenie. Policjanci z Nowej Soli przypominają, że brawura i nadmierna prędkość są głównymi przyczynami tragicznych zdarzeń na drogach. Funkcjonariusze apelują do wszystkich kierowców o rozwagę i zdjęcie nogi z gazu, podkreślając, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a celem każdej podróży jest dotarcie do celu w jednym kawałku.

Źródło: Policja.pl