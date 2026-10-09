Zatrzymania nastolatków na Mazowszu. Grozili w sieci śmiercią i przemocą

15-latek z powiatu żyrardowskiego trafił do ośrodka wychowawczego

W piątek 9 października 2026 roku rano policjanci z Żyrardowa zatrzymali 15-letniego mieszkańca gminy Wiskitki. Do ujęcia nastolatka doszło w Mszczonowie w trakcie odbywania przez niego praktyk szkolnych. Młody człowiek jest podejrzany o publikowanie w mediach społecznościowych gróźb pozbawienia życia skierowanych do innych osób. Podczas zatrzymania funkcjonariusze zabezpieczyli przy nim ostre narzędzie, a następnie przewieźli go do komendy w celu przeprowadzenia dalszych czynności. Sąd Rejonowy w Żyrardowie zdecydował o zastosowaniu wobec 15-latka środka tymczasowego w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na 3 miesiące za wywołanie fałszywego alarmu i groźby karalne.

Zarzuty karne dla 17-latka i interwencja w Jednorożcu

Policjanci z Przasnysza ustalili i zatrzymali 17-latka, który był autorem krążącego w sieci filmu sugerującego zagrożenie w jednej z miejscowych szkół. W mieszkaniu nastolatka mundurowi zabezpieczyli telefon oraz nośniki danych, a on sam trafił do policyjnej celi. Prokurator przedstawił mu zarzuty wywołania fałszywego alarmu oraz kierowania gróźb karalnych, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Obecnie 17-latek znajduje się pod policyjnym dozorem. Funkcjonariusze z tej samej jednostki prowadzili również działania wobec 16-letniego ucznia szkoły w Jednorożcu, który informował rówieśników, że przyniesie do placówki maczetę. W pomieszczeniach użytkowanych przez jego rodzinę policja znalazła 3 noże oraz 2 maczety, a sprawą zajmie się sąd rodzinny.

Działania płockiej policji wobec 13-letniej dziewczyny

W Płocku funkcjonariusze zatrzymali 13-latkę, która na zamkniętej grupie udostępniła film z groźbami śmierci wobec uczniów kilku tamtejszych szkół. Nagranie zostało później rozpowszechnione na jednym z portali społecznościowych, co wywołało niepokój internautów i doprowadziło do zawiadomienia policji. Podczas czynności prowadzonych w obecności rodzica mundurowi zabezpieczyli telefon dziecka, nożyczki oraz strój, w którym dziewczyna wystąpiła na nagraniu. O zdarzeniu zostanie powiadomiony Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Płocku. Policja podkreśla, że każda taka informacja jest traktowana poważnie i szczegółowo sprawdzana.

Wyjaśnienia nastolatków w Ciechanowie i Ostrowi Mazowieckiej

Do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie zgłosiło się dwóch 15-latków wraz z rodzicami, którzy przyznali się do zamieszczenia filmów w mediach społecznościowych. Nastolatkowie oświadczyli, że publikacje te były jedynie żartem, jednak policjanci zabezpieczyli ich telefony i prowadzą w tej sprawie dalsze czynności. Podobna sytuacja miała miejsce w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie 15-latek wysyłał znajomym swoje zdjęcie w masce wykonane w ubiegłym roku, pisząc przy tym o planach pozbawienia życia innych osób. Funkcjonariusze zabezpieczyli w jego domu telefony komórkowe, maskę oraz bluzę, a sprawę przekazali do sądu rodzinnego.

Zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach i apele policji

Mazowieccy policjanci informują, że bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli jest dla nich priorytetem, dlatego na bieżąco monitorują treści pojawiające się w internecie. Oprócz częstszych patroli w okolicach placówek oświatowych funkcjonariusze będą spotykać się z młodzieżą, aby tłumaczyć zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia. Mundurowi przypominają, że publikowanie gróźb lub wywoływanie fałszywych alarmów niesie za sobą realne konsekwencje prawne. Jednocześnie policja apeluje o nierozpowszechnianie niepotwierdzonych informacji, które mogą przyczyniać się do szerzenia lęku w lokalnych społecznościach.

Źródło: Policja.pl