Zastosuj ten nawóz przed Wielkanocą. Na majówkę trawa będzie zachwycać soczystą zielenią

Domowe nawozy to klucz do pięknego trawnika

Gnojówka z trawy, pokrzyw i bananów - sposób na szybki wzrost

Ekspresowa odżywka z drożdży spulchnia glebę

Zasady stosowania płynnych nawozów do trawnika

Pielęgnacja trawnika po zimie: dlaczego wczesna wiosna jest kluczowa?

Trawnik jest niezwykle ważnym elementem przydomowej przestrzeni, decydującym o estetyce całego ogrodu. Murawa to nie tylko dekoracja, ale także miejsce relaksu i sportu, przez co jest stale narażona na deptanie, co osłabia jej strukturę. Wczesną wiosną konieczne jest intensywne nawożenie, które pobudza trawę do wzrostu, czyniąc ją mocniejszą i gęstszą. Dodatkowo odpowiednie nawozy zabezpieczają murawę przed groźnymi chorobami grzybowymi, takimi jak szara pleśń, często pojawiająca się tam, gdzie zalegał śnieg.

Przełom marca i kwietnia to optymalny moment na wdrożenie płynnych nawozów, które błyskawicznie wnikają w glebę. Doskonałym rozwiązaniem dla domowych trawników jest naturalna gnojówka, niezwykle łatwa w przygotowaniu i bardzo skuteczna. Do jej zrobienia wystarczy stare wiadro, do którego wrzucamy skoszoną trawę, suszone skórki bananów i pokrzywę. Całość zalewamy wodą (najlepiej deszczową) i zostawiamy na około dwa tygodnie do sfermentowania. Gotowy nawóz rozcieńczamy w stosunku 1:10 (litr gnojówki na 10 litrów wody) i podlewamy trawnik w fazie wzrostu.

Taka naturalna gnojówka to skarb dla wielu roślin. Dostarcza ogromne ilości łatwo przyswajalnego azotu, a także potas, fosfor i magnez.

Szybka odżywka z drożdży - natychmiastowy ratunek dla trawy

Jeśli potrzebujesz błyskawicznego efektu, zastosuj domowy nawóz na bazie drożdży piekarskich. Taka mikstura doskonale spulchnia ziemię i hamuje rozwój chorób grzybowych, jednocześnie pobudzając system korzeniowy. Przygotowanie jest banalnie proste: 100 gramów świeżych drożdży rozpuszczamy w 10 litrach wody. Po godzinie odżywka jest gotowa. Trawnik należy podlewać nią co dwa tygodnie.

Płynne nawozy najlepiej aplikować w dni bez deszczu, unikając silnego nasłonecznienia. Optymalną porą na ten zabieg jest wczesny poranek lub późne popołudnie.

#MuratorOgroduje: Nawożenie trawnika Materiał sponsorowany