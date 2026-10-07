Zabójstwo w Bielsku-Białej. Ostatni podejrzany zatrzymany w Manchesterze

Zabójstwo w Bielsku-Białej i próba ukrycia śladów

Do zdarzenia doszło 22 czerwca 2025 roku w jednym z mieszkań na terenie Bielska-Białej, gdzie pozbawiono życia mężczyznę. Sprawcy próbowali zatuszować swoje działania i upozorować nieszczęśliwy wypadek poprzez podpalenie lokalu, w którym zostawili ciało. Kryminalni z bielska-białej komendy miejskiej bezpośrednio po zdarzeniu podjęli czynności, które doprowadziły do ustalenia tożsamości osób mogących mieć związek z tym czynem. Jeszcze w czerwcu 2025 roku funkcjonariusze zatrzymali dwóch podejrzanych w wieku 30 i 31 lat. Od tamtego czasu obaj mężczyźni przebywają w areszcie i pozostają do dyspozycji organów prowadzących postępowanie, a sprawa jest w toku.

Międzynarodowe poszukiwania 36-letniego podejrzanego

Trzeci z podejrzanych mężczyzn zdecydował się na ucieczkę z Polski zaraz po zdarzeniu, chcąc uniknąć odpowiedzialności karnej. Policjanci nie przerwali jednak działań poszukiwawczych i ustalili, że 36-latek przebywa na terytorium Wielkiej Brytanii. W sprawę zaangażowali się funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Komendy Głównej Policji. Cała procedura wymagała ścisłej współpracy międzynarodowej ze służbami zagranicznymi na różnych szczeblach. Dzięki wspólnym działaniom policjantów z wielu jednostek oraz partnerów zagranicznych możliwe było precyzyjne namierzenie miejsca pobytu poszukiwanego.

Zatrzymanie w Manchesterze i finał policyjnych działań

Mężczyzna został ostatecznie zatrzymany w Manchesterze i pod koniec września 2026 roku trafił na terytorium Polski. Jego sprowadzenie do kraju oznacza oficjalne zakończenie policyjnego etapu prowadzonej sprawy. 36-latek dołączył do pozostałych dwóch podejrzanych, którzy już wcześniej zostali osadzeni w areszcie przez bielskich funkcjonariuszy. Teraz zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy zostanie poddany szczegółowej ocenie przez właściwy sąd. To właśnie wymiar sprawiedliwości podejmie ostateczną decyzję dotyczącą odpowiedzialności karnej wszystkich trzech zatrzymanych osób.

Źródło: Policja.pl