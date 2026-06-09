Zabójstwo 16-latki w Białej Podlaskiej. 19-latkowi grozi dożywocie

Zaginięcie i tragiczny finał poszukiwań 16-latki

Dramat rozpoczął się w piątkowy wieczór, 5 czerwca 2026 roku, kiedy zaniepokojona matka 16-latki zgłosiła policjantom w Białej Podlaskiej, że od kilku dni nie ma żadnego kontaktu ze swoją córką. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do intensywnych działań, mających na celu jak najszybsze ustalenie miejsca pobytu zaginionej. Niestety, szybka reakcja policji doprowadziła do tragicznego odkrycia, gdyż w miejscu, gdzie ostatnio przebywała dziewczyna, odnaleziono jej ciało. Już wstępne czynności śledczych i oględziny miejsca zdarzenia wskazywały, że do śmierci nastolatki przyczyniły się osoby trzecie.

19-latek z zarzutem zabójstwa. Grozi mu dożywocie

W toku prowadzonego śledztwa policjanci bardzo szybko wytypowali i zatrzymali osobę mogącą mieć bezpośredni związek ze zbrodnią. Okazał się nią 19-letni mężczyzna, którego śledczy powiązali ze śmiercią dziewczyny. Zebrany w sprawie materiał dowodowy okazał się na tyle mocny, że w niedzielę, 7 czerwca, prokurator przedstawił mu zarzut dokonania zabójstwa. Dzień później, w poniedziałek 8 czerwca, sąd zajął się rozpatrzeniem wniosku o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Za tak poważną zbrodnię polski kodeks karny przewiduje najsurowszą z możliwych kar, czyli dożywotnie pozbawienie wolności.

Źródło: Policja.pl