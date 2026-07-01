Zabójcza mieszanka na brud pod prysznicem. Kamień i pleśń znikną w 30 minut

Sprawdzony sposób na brudny brodzik prysznicowy

Często zapominamy, że na dnie prysznica gromadzi się mnóstwo zanieczyszczeń z naszego ciała i kosmetyków. Brud nie zawsze spływa od razu do kanału, lecz osadza się na powłoce brodzika. Wilgoć i brak odpowiedniej wentylacji sprzyjają szybkiemu namnażaniu się drobnoustrojów, szczególnie na fugach i silikonowych uszczelkach. Zaniedbanie regularnego czyszczenia szybko skutkuje powstaniem trwałego kamienia i nieestetycznych, żółtych przebarwień na powierzchni.

Gotowe detergenty często zawodzą w starciu z takimi osadami. Warto sięgnąć po sprawdzone domowe metody, takie jak ocet czy soda oczyszczona, które doskonale radzą sobie z kamieniem i mają właściwości antybakteryjne. Specjaliści od sprzątania mają jednak w zanadrzu jeszcze lepszy trik. Połącz cztery łyżki kwasku cytrynowego z odrobiną wody utlenionej, by uzyskać konsystencję pasty. Nałóż tę miksturę na zabrudzone miejsca, szczególnie tam, gdzie kamienia jest najwięcej. Zostaw na pół godziny, a następnie dokładnie wyczyść szczoteczką.

Kwasek cytrynowy jest równie skuteczny co ocet, ale łagodniejszy dla czyszczonych materiałów. Nie tylko usuwa wapienne osady, ale też delikatnie rozjaśnia powierzchnię. Z kolei woda utleniona potęguje ten efekt i eliminuje bakterie, co skutecznie hamuje powstawanie grzybów. Dzięki temu Twój prysznic pozostanie lśniący, a z łazienki zniknie charakterystyczny zapach wilgoci.

Jak wyczyścić zasłonę prysznicową?

Większość zasłon, niezależnie czy są z plastiku czy z materiału, można bez problemu wyprać w pralce. Wybierz delikatny program, dodaj trochę proszku i szklankę octu. Dobrym pomysłem jest dorzucenie do bębna kilku ręczników – zadziałają jak szczotki. Po skończonym praniu od razu rozwieś zasłonę w łazience. Rozprostowana szybko wyschnie, unikniesz zagnieceń i ryzyka pojawienia się pleśni.