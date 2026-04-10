Wypadki z udziałem kierowców z zagranicy. Poseł żąda od rządu szczegółowych danych o taksówkarzach

Poseł wskazuje na trudności w dostępie do aktualnych, szczegółowych raportów o zdarzeniach drogowych z udziałem cudzoziemców.

Interpelacja koncentruje się na kierowcach świadczących usługi przewozu osób, pytając o liczbę wydanych im praw jazdy i skalę naruszeń.

Wśród postulatów pojawia się pomysł ujednolicenia systemów państwowych oraz regularnego publikowania danych na ten temat.

Poseł pyta o twarde dane. Ile wypadków i kolizji powodują cudzoziemcy?

W interpelacji skierowanej do resortów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji poseł Jarosław Krajewski zwraca uwagę na brak publicznie dostępnych, szczegółowych danych dotyczących zdarzeń drogowych z udziałem obcokrajowców. Podkreśla, że utrudnia to rzetelną ocenę i porównywanie statystyk w ujęciu rocznym.

W związku z tym parlamentarzysta domaga się przedstawienia precyzyjnych liczb za lata 2024-2026. Chce wiedzieć, jaka była dokładna liczba wypadków i kolizji z udziałem cudzoziemców, ile z nich zostało przez nich spowodowanych oraz ile było ofiar śmiertelnych i rannych. Poseł prosi o dane z podziałem na województwa, rodzaj pojazdu oraz obywatelstwo sprawcy.

Kierowcy z aplikacji pod lupą. Nowe przepisy i pytania o ich skuteczność

Znaczna część interpelacji koncentruje się na grupie kierowców wykonujących odpłatny przewóz osób, w tym za pośrednictwem popularnych aplikacji. Poseł Jarosław Krajewski pyta o efekty przepisów, które od 17 czerwca 2024 roku wprowadziły wymóg posiadania polskiego prawa jazdy przez tych kierowców.

Parlamentarzysta chce wiedzieć, ile dokumentów wydano lub wymieniono na polskie od tego czasu, z podziałem na obywatelstwo kierowcy. Pyta również, jak ta liczba ma się do szacowanej, faktycznej liczby cudzoziemców pracujących w tej branży oraz jakie wykroczenia i naruszenia przepisów transportowych stwierdzono w tej grupie zawodowej.

Jak usprawnić nadzór? Postulaty integracji baz danych i większej jawności

Poseł wskazuje na potrzebę wprowadzenia rozwiązań systemowych, które mogłyby poprawić nadzór nad bezpieczeństwem na drogach. Jednym z kluczowych pytań jest to, czy rząd planuje ujednolicenie i zintegrowanie państwowych baz danych, takich jak CEPiK, SEWiK, systemów Policji i GITD.

Zdaniem posła takie działanie pozwoliłoby na bieżące identyfikowanie zdarzeń i naruszeń z udziałem kierowców taksówek tradycyjnych, przewozów aplikacyjnych oraz cudzoziemców. W interpelacji pojawia się również postulat wprowadzenia obowiązku cyklicznego, np. kwartalnego, publikowania zbiorczych danych, co umożliwiłoby publiczną ocenę skuteczności działań nadzorczych.

Poseł Jarosław Krajewski w swojej interpelacji domaga się również informacji o strukturze narodowościowej cudzoziemców ukaranych za wykroczenia drogowe. Zwraca się też z konkretnym pytaniem o szacowaną liczbę zagranicznych kierowców świadczących usługi przewozu osób za pośrednictwem aplikacji w Warszawie.

Odpowiedzi na te szczegółowe pytania mają, zdaniem parlamentarzysty, pozwolić na ocenę skuteczności obowiązujących przepisów i działań nadzorczych państwa w zakresie bezpieczeństwa drogowego.