Wypadek w powiecie polkowickim. Kierowca oślepiony przez słońce potrącił rowerzystów

Potrącenie trzech rowerzystów w powiecie polkowickim

Do zdarzenia doszło 6 października 2026 roku na jednej z dróg w powiecie polkowickim. Kierujący samochodem osobowym marki Volkswagen nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu grupie czterech rowerzystów, którzy poruszali się w sposób prawidłowy. Na skutek tego zdarzenia trzy osoby jadące rowerami doznały obrażeń ciała, co spowodowało konieczność zadysponowania na miejsce odpowiednich służb ratunkowych. Funkcjonariusze policji przeprowadzili czynności mające na celu zabezpieczenie śladów oraz ustalenie dokładnego przebiegu całego zajścia.

Kierowca Volkswagena tłumaczył się oślepieniem przez słońce

Mężczyzna prowadzący samochód osobowy wyjaśniał mundurowym, że tuż przed wykonaniem manewru został oślepiony przez słońce, przez co nie dostrzegł nadjeżdżających rowerzystów. Obecnie policjanci szczegółowo wyjaśniają przyczyny oraz okoliczności tego zdarzenia. Warto zaznaczyć, że rowerzyści biorący udział w wypadku byli odpowiednio przygotowani do jazdy, ponieważ mieli na głowach kaski, a ich pojazdy były wyposażone w sprawne oświetlenie. Policja wykorzystuje ten przykład, aby przypomnieć o konieczności zachowania szczególnej ostrożności wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Policja apeluje o ostrożność w trudnych warunkach jesiennych

Funkcjonariusze zwracają uwagę, że jesienna aura w istotny sposób zmienia warunki panujące na drodze. Słońce znajdujące się nisko nad horyzontem, mgły oraz opady mogą ograniczać widoczność i utrudniać właściwą ocenę sytuacji przez kierujących. Policjanci przypominają o dostosowaniu prędkości do panujących warunków, dbaniu o czystość szyb oraz korzystaniu z osłon przeciwsłonecznych. W przypadku nagłego oślepienia kierowcy nie powinni kontynuować jazdy z dotychczasową prędkością, lecz zareagować w sposób zapewniający bezpieczeństwo.

Zasady bezpieczeństwa dla kierowców i rowerzystów

Mundurowi podkreślają, że bezpieczeństwo na drodze zależy od wzajemnego szacunku i odpowiedzialności wszystkich uczestników ruchu. Rowerzyści powinni pamiętać o stosowaniu elementów odblaskowych, używaniu kasków ochronnych oraz wyraźnym sygnalizowaniu manewrów. Kierowcom przypomina się natomiast, że rowerzysta jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu, a podczas jego wyprzedzania należy zachować bezpieczny odstęp. Kilka sekund poświęconych na upewnienie się o możliwości bezpiecznego wykonania manewru może uchronić przed groźnymi zdarzeniami.

Źródło: Policja.pl