Wyłudzenia odszkodowań w Olsztynie. CBŚP zatrzymało 10 osób podejrzanych o oszustwa

Śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej

Policjanci z CBŚP pod nadzorem prokuratury prowadzą śledztwo dotyczące działalności grupy przestępczej, która zajmowała się wyłudzaniem pieniędzy z polis komunikacyjnych. Z ustaleń wynika, że od 2017 roku członkowie grupy mogli organizować i zgłaszać fikcyjne kolizje drogowe do różnych firm ubezpieczeniowych. Na podstawie spreparowanej dokumentacji wypłacano odszkodowania za zdarzenia, które w rzeczywistości prawdopodobnie nie miały miejsca. Do tej pory śledczy doliczyli się co najmniej 50 takich przypadków, a łączna kwota wypłat wynosi około 500 000 zł.

Zatrzymania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

W drugiej połowie czerwca 2026 roku funkcjonariusze CBŚP wspierani przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przeprowadzili akcję, w wyniku której zatrzymano 10 osób. Wśród nich są mieszkańcy powiatu szczycieńskiego, a także osoba wskazywana jako lider oraz jego partnerka. Według śledczych para ta zajmowała się poszukiwaniem uczestników fikcyjnych zdarzeń i legalizowaniem pieniędzy pochodzących z przestępstw. W ręce policji wpadł również pracownik biura ubezpieczeniowego, który miał zawierać umowy OC i AC dla pojazdów wykorzystywanych później w procederze.

Zarzuty prokuratorskie i tymczasowy areszt

Wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, gdzie usłyszeli szereg zarzutów. Dotyczą one między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz podrabiania i poświadczania nieprawdy w dokumentach ubezpieczeniowych. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec jednej osoby. Policja zaznacza, że sprawa ma charakter rozwojowy, a tego typu działania generują realne straty finansowe i mogą wpływać na wysokość składek ubezpieczeniowych dla wszystkich kierowców.

Źródło: Policja.pl