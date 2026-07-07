Wypadek w Brudzeniu Dużym. Policjant po służbie zatrzymał pijanego sprawcę

Zderzenie Forda z Volkswagenem w powiecie płockim

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło 4 lipca 2026 roku około godziny 20:20 na terenie miejscowości Brudzeń Duży. Asp. szt. Damian Wadowski z Oddziału Prewencji Policji w Płocku, wracając z rodziną z wakacji, zauważył kierującego Fordem, który nadjeżdżał z naprzeciwka. Mężczyzna nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w jadącego prawidłowo przed policjantem Volkswagena. Funkcjonariusz natychmiast zareagował, zabezpieczając miejsce wypadku własnym pojazdem i wydając instrukcję kierowcy nadjeżdżającemu z drugiej strony, aby zrobił to samo.

Pomoc poszkodowanym pasażerom Volkswagena

Po zabezpieczeniu terenu policjant przystąpił do oceny stanu zdrowia osób biorących udział w wypadku. W Volkswagenie na przednich siedzeniach znajdowali się mężczyzna i kobieta, którzy zdołali opuścić pojazd o własnych siłach. Na tylnej kanapie siedziała młoda kobieta skarżąca się na zawroty głowy, zaburzenia widzenia oraz silny ból kręgosłupa. Z uwagi na podejrzenie urazu kręgosłupa funkcjonariusz polecił jej pozostać w aucie do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego. Pozostałe dwie osoby z tego samochodu trafiły pod opiekę świadków, którzy zgodnie z prośbą policjanta monitorowali ich stan zdrowia.

Interwencja wobec nietrzeźwego kierowcy Forda

W pojeździe marki Ford znajdował się kierujący z raną głowy, którą funkcjonariusz zaopatrzył wspólnie z innym mężczyzną. Podczas udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej policjant wyczuł od kierowcy alkohol. Gdy mężczyzna próbował oddalić się z miejsca zdarzenia, asp. szt. Damian Wadowski uniemożliwił mu ucieczkę i pilnował go do czasu przybycia patrolu z Płocka. Funkcjonariusze przejęli nietrzeźwego kierującego oraz otrzymali relację o przebiegu całego wypadku. Sytuacja ta potwierdziła, że policjantem jest się przez całą dobę, niezależnie od pełnionej w danej chwili służby.

Źródło: Policja.pl