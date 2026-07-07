Przemyt narkotyków w Warszawie. Policjanci przejęli ponad 10 kilogramów kokainy

Akcja policjantów z Woli przeciwko przemytnikom

Kryminalni z warszawskiej Woli prowadzili działania operacyjne ukierunkowane na zwalczanie przestępczości związanej z przemytem narkotyków z krajów Europy Zachodniej. Z ich ustaleń wynikało, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trafiają zabronione substancje pochodzące z Hiszpanii. Dzięki skrupulatnej pracy policjanci wytypowali konkretny samochód marki Renault, który miał brać czynny udział w nielegalnym procederze. Mundurowi monitorowali przejazd auta od momentu przekroczenia granicy niemiecko-polskiej aż do Warszawy.

Kokaina w skrytkach Renault o wartości 3 milionów złotych

Na terenie stolicy funkcjonariusze dokonali dynamicznego zatrzymania dwóch mężczyzn w wieku 46 i 48 lat. Podczas szczegółowego przeszukania pojazdu policjanci odkryli specjalnie przygotowane skrytki konstrukcyjne, które znajdowały się w przestrzeniach między ścianą zewnętrzną a wewnętrzną auta. W ich wnętrzu ukryto 10 hermetycznie zamkniętych paczek ze sprasowaną substancją. Badania laboratoryjne potwierdziły, że jest to kokaina o łącznej wadze przekraczającej 10 kilogramów, a jej czarnorynkowa wartość wynosi blisko 3 000 000 zł.

Przeszukania mieszkań i kryminalna przeszłość zatrzymanych

W ramach dalszych czynności śledczy przeszukali miejsca zamieszkania obu mężczyzn. W mieszkaniu 48-latka policjanci zabezpieczyli blisko 50 gramów kokainy oraz telefony komórkowe, które służyły do koordynacji przestępczego procederu. Ustalono, że transport narkotyków odbywał się z Hiszpanii do Polski. Obaj zatrzymani byli wcześniej poszukiwani i notowani za różne przestępstwa, a także odbywali kary pozbawienia wolności w zakładach karnych.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanych

Mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe w Warszawie, gdzie przedstawiono im zarzuty wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznych ilości środków odurzających. Za ten czyn grozi kara więzienia od 3 do 20 lat. Dodatkowo 48-letni mężczyzna usłyszał zarzut posiadania środków odurzających znalezionych w jego mieszkaniu, co jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Źródło: Policja.pl