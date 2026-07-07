Podrabiana odzież w Łęknicy. Policjanci zabezpieczyli towar wart ponad pół miliona złotych

Akcja policji na targowisku w Łęknicy

Funkcjonariusze zwalczający przestępczość ekonomiczną przeprowadzili kontrolę na miejskim targowisku w Łęknicy pod koniec maja 2026 roku. Działania te były wynikiem wcześniejszej pracy operacyjnej lubuskich mundurowych, którzy uzyskali informacje o możliwym handlu towarami z podrobionymi znakami towarowymi. Podczas kontroli policjanci ujawnili stoiska, na których oferowano do sprzedaży odzież oraz torebki damskie oznaczone logotypami światowych marek. W czynnościach na miejscu uczestniczył biegły, którego zadaniem było potwierdzenie, że zabezpieczone przedmioty są podróbkami.

Ponad 500 sztuk towaru wycofano z obrotu

W wyniku przeprowadzonych działań funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 500 sztuk towaru, który został wycofany z dalszej sprzedaży. Wstępne szacunki wskazują, że wartość strat wynosi co najmniej 535 000 zł. Policjanci zwracają uwagę, że handel podrobionymi produktami narusza prawa własności przemysłowej oraz negatywnie wpływa na interesy legalnych przedsiębiorców i konsumentów. Mundurowi apelują o zachowanie ostrożności przy zakupach towarów w wyjątkowo atrakcyjnych cenach, ponieważ mogą one nie spełniać standardów jakości.

Konsekwencje prawne za handel podróbkami

Osoby decydujące się na wprowadzanie do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi muszą liczyć się z surowymi karami. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo własności przemysłowej, za taki proceder grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat. Dotyczy to zarówno osób wprowadzających towar do obrotu, jak i tych, które uczyniły sobie z tego stałe źródło dochodu. Zabezpieczone przez policjantów przedmioty stanowią dowód w prowadzonym postępowaniu.

Źródło: Policja.pl