Wykorzystaj tę świecę w nocy przed 1 listopada. Zaskakujący rytuał na przepędzenie pecha

Co zrobić w noc przed 1 listopada? Ten rytuał na szczęście ma wyjątkową moc

Obecnie 1 listopada to przede wszystkim uroczystość Wszystkich Świętych, kojarzona z tłumnymi wizytami na cmentarzach i zapalaniem zniczy. W przeszłości, właśnie na przełomie października i listopada, miały miejsce dawne Dziady. Uważano, że to czas, gdy granica między światem żywych a zmarłych staje się najcieńsza. Rozpalano ogniska i szykowano jedzenie, aby zjednać sobie przychylność dusz. Dziś wiele osób wciąż wierzy, że to magiczny moment, a odprawiane w tym czasie rytuały mają niezwykłą siłę.

Jesienne wieczory, oświetlone jedynie blaskiem świec, tworzą aurę tajemniczości. Właśnie świece mogą posłużyć do domowych, bezpiecznych obrzędów, które przyciągną pozytywną energię. W nocy z 31 października na 1 listopada zaproś do rytuału najbliższych. Zgromadźcie się wokół białej świecy, symbolizującej czystość i dobrą aurę. Zapiszcie na karteczkach pozytywne intencje na nadchodzące miesiące. Następnie spalcie je w płomieniu, a popiół rozsypcie na parapecie. Taki gest ma przynieść szczęście domownikom.

Jak zaznaczają eksperci, takie symboliczne czynności, nawet jeśli nie traktujemy ich w kategoriach magii, mają pozytywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Wspólne ustalanie intencji i skupienie się na dobrych aspektach wzmacnia rodzinne więzi i pomaga radzić sobie z trudnymi emocjami, zwłaszcza w jesienno-zimowym okresie, kiedy jesteśmy bardziej podatni na melancholię.

Zanim rozwiążesz ten quiz, spluń przez lewe ramię. Trudny test o przesądach i zabobonach Pytanie 1 z 10 Na początek coś, co chyba każdy z nas usłyszał za młodu. Nie siadaj w rogu stołu. Dlaczego? Bo dostaniesz zeza Bo będziesz łysa/łysy Bo zostaniesz starą panną/starym kawalerem Następne pytanie

Dawne sposoby na szczęście we Wszystkich Świętych. Zostawianie jedzenia dla zmarłych

W przeszłości zostawianie jedzenia dla zmarłych było kluczowym rytuałem na 1 listopada. Zwyczaj ten, kultywowany niekiedy do dziś na wsiach, miał na celu zapewnienie zmarłym siły w zaświatach. Pożywienie układano na parapetach lub przy drzwiach. Zniknięcie pokarmu do rana zwiastowało ochronę przed złymi mocami i nieszczęściem. Współcześnie również można praktykować ten gest. Jeśli nie zjedzą go duchy, pożywią się nim zwierzęta, co samo w sobie jest dobrym znakiem i świadczy o dobrym sercu gospodarza.