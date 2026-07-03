Michał Probierz nie wytrzymał. W sieci padły mocne słowa

Michał Probierz nie zasiada obecnie na ławce trenerskiej, ale wciąż jest aktywny w przestrzeni publicznej. Były opiekun drużyny narodowej często udziela się na platformach społecznościowych.

Jako były selekcjoner reprezentacji Polski ma teraz znacznie więcej wolnego czasu. Pracował z biało-czerwonymi w okresie od września 2023 do czerwca 2025 roku. W tym czasie poprowadził drużynę w dwudziestu jeden spotkaniach, notując dziesięć wygranych, cztery remisy i ponosząc siedem porażek. Jego trenerska przerwa powoli staje się dość długa.

Ostatni raz w roli szkoleniowca wystąpił 10 czerwca minionego roku podczas przegranego 1:2 starcia z Finlandią w Helsinkach. Krótko po tym meczu zrezygnował z posady selekcjonera i nie podjął dotąd żadnej nowej pracy. Wcześniejsza decyzja o odebraniu opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu skutkowała rezygnacją zawodnika z występów u Probierza.

Jego największym sukcesem z kadrą było wywalczenie przepustki na mistrzostwa Europy w Niemczech. Chociaż gra Polaków nie wyglądała tragicznie, to jednak nie udało im się wyjść z grupy. Sam trener wyróżniał się doskonałym stylem, co spotkało się z uznaniem zarówno kibiców, jak i zagranicznej prasy, w tym brytyjskiego BBC.

Michał Probierz reaguje w sieci na komentarze internautów

Ten 53-letni szkoleniowiec od dłuższego czasu jest wielkim miłośnikiem gry w golfa. Ostatnio na swoim profilu w mediach społecznościowych udostępnił link do materiału z konta Polski Golf na Instagramie. Niestety, w sekcji komentarzy pod jego publikacją doszło do niezwykle gorącej polemiki z jednym z użytkowników sieci.

Jeden z komentujących zasugerował, że Probierz wstawia do sieci wpisy pod wpływem alkoholu, na co trener szybko odpowiedział, zarzucając internaucie brak odwagi do pokazania twarzy.

Potem wymiana zdań zeszła na kwestie internetowej anonimowości i samej aktywności byłego trenera polskiej kadry. Internauta poprosił Probierza o pilnowanie znaków przestankowych albo o zaniechanie pisania po spożyciu alkoholu. Probierz szybko zripostował: „Wam się zawsze, anonimowym śmieciom, wydaje, że odpisuje się tylko po alkoholu. Jesteś po prostu anonimowym śmieciem. Chcesz rano o 7 mogę Ci odpisać i dalej będę po alko, jak ty to piszesz? Wy, śmiecie, możecie anonimy wszystko, a my publicznie nic!” – oburzył się szkoleniowiec.