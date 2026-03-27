W latach 90. to imię było prawdziwym hitem. Dziś już prawie nikt nie wybiera go dla swoich córek

Trendy w imionach zmieniają się, a hity lat 90. dziś odchodzą w zapomnienie, mimo powrotu imion dziadków.

To imię, choć nadal jest nadawane, dziś już nie cieszy się taką popularnością, jaki kilka dekad temu.

Odkryj pochodzenie i znaczenie imienia tego żeńskiego imienia o łacińskich korzeniach.

Lata 90. kojarzą się z niezwykłą otwartością na zachodnie wpływy. Było to widać nie tylko w modzie, rozwoju technologii, ale również w trendach w nadawaniu imion. Wielu rodziców odchodziło od klasycznych imion, jak Krystyna czy Maria i stawiało na bardziej nowoczesne formy. Jedną z form, która wówczas była niezwykle popularne, było imię Paulina. Dziś, choć imię to nadal jest wybierane, to cieszy się zdecydowanie mniejszą popularnością niż kilka dekad temu.

Imię Paulina - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Paulina ma swoje korzenie w języku łacińskim i wywodzi się od słowa Paulinus, które oznacza "należąca do Pawła". W języku łacińskim słowo Paulus oznacza "mały", "drobny", "skromny". Jest żeńską formą imienia Paweł, które było bardzo popularne już w czasach starożytnego Rzymu. Z biegiem lat imię Paulina rozprzestrzeniło się w wielu krajach Europy, zyskując uznanie dzięki swojej elegancji i delikatnemu brzmieniu. W krajach o tradycji chrześcijańskiej imię to zyskało na znaczeniu dzięki postaci św. Pawła (Paulus), jednego z najważniejszych apostołów.

Znaczeniowo imię to często kojarzone jest z osobą subtelną, wrażliwą, ale jednocześnie silną wewnętrznie. Pauliny uchodzą za osoby empatyczne, odpowiedzialne i rodzinne, które cenią bliskie relacje i harmonię w życiu codziennym.

Popularność imienia Paulina w Polsce

W Polsce imię Paulina cieszyło się dużą popularnością szczególnie w latach 80. i 90. XX wieku. W tym okresie było chętnie nadawane dziewczynkom, a wiele kobiet noszących to imię należy dziś do młodego i średniego pokolenia. Według rejestru danych PESEL obecnie w Polsce żyje 224173 kobiety, które noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na dość wysokiej, 31. pozycji wśród najpopularniejszych imion żeńskich w kraju. W ostatnich latach imię Paulina nie jest jednak najczęstszym wyborem świeżo upieczonych rodziców. W ubiegłym roku otrzymało je zaledwie 107 dziewczynek.

