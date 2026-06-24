Ustawka w powiecie sławieńskim. Policjanci zapobiegli starciu grup pseudokibiców

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-06-24 7:01

Funkcjonariusze policji udaremnili planowaną konfrontację dwóch grup pseudokibiców, do której miało dojść 13 czerwca 2026 roku. Zdarzenie było planowane w godzinach porannych na terenach leśnych w powiecie sławieńskim. Skoordynowane działania pozwoliły powstrzymać ponad 20 osób przed rozpoczęciem siłowego starcia.

Bok radiowozu policyjnego z napisem POLICJA na niebieskim tle z białymi paskami, symbolizujący prewencję przestępczości pseudokibiców w powiecie sławieńskim. Więcej o akcji policji przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Piotr Stańczak

Współpraca policjantów z województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Funkcjonariusze z Sekcji do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz mundurowi z Gdańska uzyskali informacje o planowanej walce. Z ustaleń wynikało, że pseudokibice z dwóch sąsiednich województw zamierzają doprowadzić do siłowej konfrontacji. W działaniach wzięli również udział policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu oraz Lęborku. Dzięki skutecznej wymianie informacji funkcjonariusze dotarli bezpośrednio do miejsca planowanego spotkania grup.

Sprzęt do bójki znaleziony podczas legitymowania

Policjanci podjęli działania na miejscu zdarzenia i uniemożliwili zwaśnionym grupom rozpoczęcie starcia. Podczas legitymowania uczestników funkcjonariusze ujawnili wyposażenie, które mogło służyć do udziału w bójce. Wśród zabezpieczonych przedmiotów znajdowały się między innymi ochraniacze na szczęki oraz rękawice. Szybka reakcja mundurowych nie dopuściła do niebezpiecznej sytuacji i dalszej eskalacji konfliktu. Zdaniem policji zapobieżenie ustawce było możliwe dzięki profesjonalizmowi oraz dobrej współpracy jednostek zajmujących się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców.

Źródło: Policja.pl