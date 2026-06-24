Ustawka w powiecie sławieńskim. Policjanci zapobiegli starciu grup pseudokibiców

Współpraca policjantów z województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Funkcjonariusze z Sekcji do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz mundurowi z Gdańska uzyskali informacje o planowanej walce. Z ustaleń wynikało, że pseudokibice z dwóch sąsiednich województw zamierzają doprowadzić do siłowej konfrontacji. W działaniach wzięli również udział policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu oraz Lęborku. Dzięki skutecznej wymianie informacji funkcjonariusze dotarli bezpośrednio do miejsca planowanego spotkania grup.

Sprzęt do bójki znaleziony podczas legitymowania

Policjanci podjęli działania na miejscu zdarzenia i uniemożliwili zwaśnionym grupom rozpoczęcie starcia. Podczas legitymowania uczestników funkcjonariusze ujawnili wyposażenie, które mogło służyć do udziału w bójce. Wśród zabezpieczonych przedmiotów znajdowały się między innymi ochraniacze na szczęki oraz rękawice. Szybka reakcja mundurowych nie dopuściła do niebezpiecznej sytuacji i dalszej eskalacji konfliktu. Zdaniem policji zapobieżenie ustawce było możliwe dzięki profesjonalizmowi oraz dobrej współpracy jednostek zajmujących się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców.

Źródło: Policja.pl