Pomoc medyczna w Sopocie. Policjanci przewieźli 4-latka do szpitala

Interwencja policji na Placu Przyjaciół Sopotu

W dniu 23 czerwca 2026 roku około godziny 16:00 funkcjonariusze z Referatu Patrolowo-Interwencyjnego pełnili służbę na Placu Przyjaciół Sopotu. W pewnym momencie do policjantów podbiegła opiekunka wycieczki, prosząc o wsparcie dla 4-letniego dziecka. Okazało się, że chłopcu wypadł port PEG służący do karmienia dojelitowego, co wywoływało u niego silny ból i zdenerwowanie. Z ustaleń wynikało, że czas oczekiwania na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego mógł być w tej sytuacji wydłużony.

Transport dziecka radiowozem do szpitala

Z uwagi na duże natężenie ruchu turystycznego oraz tłum ludzi zebrany wokół dziecka, mundurowi zdecydowali o natychmiastowym przewiezieniu 4-latka wraz z opiekunką do placówki medycznej. Policjanci wykorzystali radiowóz z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi, co pozwoliło na sprawne pokonanie trasy. Dzięki podjętym działaniom chłopiec szybko trafił pod opiekę lekarzy. Sytuacja na miejscu uniemożliwiała podjęcie innych skutecznych kroków, które pozwoliłyby na tak szybkie udzielenie pomocy.

Wiedza medyczna funkcjonariusza pomogła w akcji

W interwencji brał udział **posterunkowy Oliwier Adamczewski**, który pełni funkcję policyjnego ratownika i od wielu lat pracuje w zespole ratownictwa medycznego. Jego doświadczenie zawodowe pozwoliło na błyskawiczną ocenę stanu zdrowia chłopca oraz ryzyka wystąpienia powikłań, takich jak wytrzewienie. Funkcjonariusz uznał, że ze względu na ból odczuwany przez dziecko, konieczny jest natychmiastowy transport do szpitala. Wiedza medyczna mundurowego była kluczowa dla podjęcia właściwej decyzji w obliczu nagłego zagrożenia.

Debiut młodej funkcjonariuszki w sopockiej policji

W pomoc dziecku zaangażowana była również **posterunkowa Oliwia Pacholczyk**, dla której była to pierwsza akcja po ukończeniu szkolenia podstawowego. Młoda policjantka wspierała działania kolegi, wykazując się przy tym opanowaniem i profesjonalnym podejściem do zgłoszenia. Okres wakacyjny w Sopocie wiąże się ze znacznym wzrostem liczby osób odwiedzających miasto, co wymaga od służb stałej gotowości do reagowania. Wczorajsze zdarzenie potwierdza, że praca policjantów polega nie tylko na egzekwowaniu prawa, ale także na udzielaniu bezpośredniego wsparcia osobom potrzebującym pomocy medycznej.

Źródło: Policja.pl