Ta pikowana kurtka z Pepco to hit sezonu. Jest ciepła, stylowa, ma świetny kolor i idealnie sprawdzi się na październik

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-10-12 15:09

Jesienią szukamy ubrań, które pozwolą przetrwać chłodniejsze poranki, ale nie będą jeszcze tak ciężkie jak zimowe płaszcze. Właśnie dlatego pikowane kurtki co roku wracają do łask. Są praktyczne, łatwo dopasować je do codziennych stylizacji, a przy odpowiednim kroju potrafią wyglądać naprawdę modnie. W Pepco można znaleźć modele, które wpisują się w ten trend, w tym kurtki w głębokich, jesiennych kolorach. To propozycja dla osób, które chcą odświeżyć garderobę bez wydawania fortuny. Przed zakupem warto jednak sprawdzić aktualną dostępność konkretnego fasonu i rozmiaru.

Witryna sklepu Pepco z szyldem i informacjami o wyprzedażach. O modnych kurtkach na jesień przeczytasz na Eska.
Autor: Kamil Kulawik_Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0_commons.wikimedia.org/ CC0 4.0
  • Pikowana kurtka to jeden z najpraktyczniejszych elementów jesiennej garderoby. W październiku sprawdzi się zarówno podczas spacerów, jak i codziennych wyjść.
  • Głębokie odcienie bordo, burgundu czy czekoladowego brązu dodają stylizacjom charakteru i świetnie komponują się z beżem, czernią oraz szarością.
  • Kurtkę pikowaną można zestawić z jeansami i botkami, ale także z dzianinową sukienką czy sportowymi butami.
  • Przed zakupem warto sprawdzić rodzaj wypełnienia, obecność kaptura i wygodę fasonu. Oferta Pepco może się zmieniać w zależności od kolekcji i dostępności.

Pepco - pikowana kurtka na jesień

Pikowana kurtka to jeden z tych elementów garderoby, które nie wymagają skomplikowanego stylizowania. Można połączyć ją z klasycznymi jeansami, prostym swetrem i botkami, ale równie dobrze będzie wyglądać z dzianinową sukienką oraz sportowymi butami. W jesiennej szafie szczególnie dobrze sprawdzają się odcienie burgundu, bordo, oliwki i czekoladowego brązu. Dodają stylizacji głębi, a przy tym pasują do neutralnych kolorów, takich jak beż, krem, szarość czy czerń.

Wśród modeli oferowanych przez Pepco pojawiały się między innymi kurtki pikowane w kolorze wina oraz lekkie, czarne fasony, które można złożyć do niewielkiego woreczka. Oferta i ceny zmieniają się jednak w zależności od kolekcji, dlatego przed wizytą w sklepie warto sprawdzić bieżące informacje. Przy wyborze kurtki zwróć uwagę nie tylko na kolor, ale też na długość, rodzaj zapięcia, obecność kaptura i pojemność kieszeni. To właśnie te szczegóły decydują o tym, czy model sprawdzi się podczas codziennych wyjść.

Zobacz też: Te stylowe legginsy z Pepco biją rekordy sprzedaży. Są wygodne, mają modny kolor i krój, a do tego kosztują tylko 50 zł!

Szef prosi o pomoc | Radio ESKA

Pepco - jesień

Październikowa pogoda potrafi być kapryśna. Rano temperatura może zachęcać do założenia cieplejszej warstwy, a po południu wystarczy już lekka kurtka. Dlatego najlepiej sprawdza się fason, pod który można założyć sweter lub bluzę. Jeśli często przemieszczasz się pieszo, przydatny będzie kaptur, a także wygodne kieszenie i zapięcie, które pozwala szybko osłonić się przed wiatrem. Warto również sprawdzić, czy kurtka nie ogranicza ruchów i czy dobrze układa się na ramionach.

Nie zapominaj też o praktycznej stronie zakupu. Sama pikowana powierzchnia nie przesądza o tym, jak ciepła będzie kurtka. Znaczenie ma rodzaj wypełnienia, podszewka oraz konstrukcja całego ubrania. Jeśli planujesz nosić ją również w chłodniejsze dni, sprawdź informacje na metce i przymierz ją z grubszą warstwą odzieży. Dobrze dobrany model może stać się podstawą wielu jesiennych zestawów, a dzięki stonowanemu lub głębokiemu kolorowi nie będzie wymagał wymiany przy każdej zmianie trendów.

Pepco
Autor: Pepco/ Materiały prasowe

ROLKI

moda
Pepco