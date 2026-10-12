Ta pikowana kurtka z Pepco to hit sezonu. Jest ciepła, stylowa, ma świetny kolor i idealnie sprawdzi się na październik

Pikowana kurtka to jeden z najpraktyczniejszych elementów jesiennej garderoby. W październiku sprawdzi się zarówno podczas spacerów, jak i codziennych wyjść.

Głębokie odcienie bordo, burgundu czy czekoladowego brązu dodają stylizacjom charakteru i świetnie komponują się z beżem, czernią oraz szarością.

Kurtkę pikowaną można zestawić z jeansami i botkami, ale także z dzianinową sukienką czy sportowymi butami.

Przed zakupem warto sprawdzić rodzaj wypełnienia, obecność kaptura i wygodę fasonu. Oferta Pepco może się zmieniać w zależności od kolekcji i dostępności.

Pepco - pikowana kurtka na jesień

Pikowana kurtka to jeden z tych elementów garderoby, które nie wymagają skomplikowanego stylizowania. Można połączyć ją z klasycznymi jeansami, prostym swetrem i botkami, ale równie dobrze będzie wyglądać z dzianinową sukienką oraz sportowymi butami. W jesiennej szafie szczególnie dobrze sprawdzają się odcienie burgundu, bordo, oliwki i czekoladowego brązu. Dodają stylizacji głębi, a przy tym pasują do neutralnych kolorów, takich jak beż, krem, szarość czy czerń.

Wśród modeli oferowanych przez Pepco pojawiały się między innymi kurtki pikowane w kolorze wina oraz lekkie, czarne fasony, które można złożyć do niewielkiego woreczka. Oferta i ceny zmieniają się jednak w zależności od kolekcji, dlatego przed wizytą w sklepie warto sprawdzić bieżące informacje. Przy wyborze kurtki zwróć uwagę nie tylko na kolor, ale też na długość, rodzaj zapięcia, obecność kaptura i pojemność kieszeni. To właśnie te szczegóły decydują o tym, czy model sprawdzi się podczas codziennych wyjść.

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Pepco - jesień

Październikowa pogoda potrafi być kapryśna. Rano temperatura może zachęcać do założenia cieplejszej warstwy, a po południu wystarczy już lekka kurtka. Dlatego najlepiej sprawdza się fason, pod który można założyć sweter lub bluzę. Jeśli często przemieszczasz się pieszo, przydatny będzie kaptur, a także wygodne kieszenie i zapięcie, które pozwala szybko osłonić się przed wiatrem. Warto również sprawdzić, czy kurtka nie ogranicza ruchów i czy dobrze układa się na ramionach.

Nie zapominaj też o praktycznej stronie zakupu. Sama pikowana powierzchnia nie przesądza o tym, jak ciepła będzie kurtka. Znaczenie ma rodzaj wypełnienia, podszewka oraz konstrukcja całego ubrania. Jeśli planujesz nosić ją również w chłodniejsze dni, sprawdź informacje na metce i przymierz ją z grubszą warstwą odzieży. Dobrze dobrany model może stać się podstawą wielu jesiennych zestawów, a dzięki stonowanemu lub głębokiemu kolorowi nie będzie wymagał wymiany przy każdej zmianie trendów.