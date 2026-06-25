Zwycięstwo RPA na mistrzostwach świata 2026. Historyczny awans zespołu z Afryki

Historyczny sukces afrykańskiej drużyny na mundialu

Spotkanie rozegrano na stadionie w meksykańskim Monterrey. Na trybunach obiektu sportowego zasiadło ponad pięćdziesiąt tysięcy widzów. Arbitrem głównym tych ważnych zawodów był Argentyńczyk Facundo Tello. Zespół Bafana Bafana odniósł kluczowe zwycięstwo i po raz pierwszy w swojej historii awansował do fazy pucharowej. W poprzednich trzech występach na mistrzostwach świata drużyna z Afryki kończyła rywalizację wyłącznie na etapie grupowym.

Zespół Korei Południowej przystępował do meczu z dorobkiem trzech punktów wywalczonych po wygranej 2:1 z Czechami. Do zajęcia premiowanego pewnym awansem drugiego miejsca wystarczył im zaledwie remis. Ostatecznie Azjaci uplasowali się na trzeciej pozycji w końcowej tabeli grupy A. Piłkarze z tego kontynentu muszą teraz cierpliwie oczekiwać na ostateczne rozstrzygnięcia w pozostałych grupach. Jeśli znajdą się w gronie ośmiu najlepszych zespołów z trzecich miejsc, również pozostaną w grze o medale.

Jak przebiegała decydująca akcja tego wyrównanego spotkania?

Mecz nie należał do wybitnie widowiskowych, ale gracze z Afryki częściej kreowali groźne akcje ofensywne. Koreańczycy poważniej zagrozili bramce przeciwnika jedynie w drugiej minucie rywalizacji. Strzał głową Kima Minjae bardzo pewnie obronił jednak Aubrey Modiba. Z upływem czasu zawodnicy RPA zdominowali posiadanie piłki i tworzyli kolejne okazje pod polem karnym rywali. Niezwykle aktywny na boisku był Thapelo Maseko, który sprawiał azjatyckiej defensywie wiele sporych problemów.

Jedyna bramka w tym zaciętym pojedynku padła ostatecznie w sześćdziesiątej trzeciej minucie. Dokładnym uderzeniem tuż przy samym słupku popisał się znakomicie dysponowany Maseko. Skuteczną akcję wykreował wprowadzony zaledwie kilkadziesiąt sekund wcześniej na murawę Tshepang Moremi. Dopiero po utracie gola Koreańczycy ruszyli do intensywniejszych ataków, lecz obrona Bafana Bafana spisywała się całkowicie bezbłędnie. W spotkaniu jednej szesnastej finału ekipa RPA zmierzy się z Kanadą w niedzielę o godzinie dwudziestej pierwszej w Los Angeles.