Żona Jakuba Kiwiora robi furorę w sieci. Jej nietypowa pasja przyciąga tłumy fanów

Spis treści Kim jest żona Jakuba Kiwiora? Claudia Kowalczyk to prawdziwa gwiazda

Jakub Kiwior może być spokojny o swoją pozycję w wyjściowej jedenastce narodowej drużyny. Defensor reprezentujący na co dzień barwy FC Porto jest w doskonałej dyspozycji i już we wtorkowy wieczór w stolicy Szwecji stoczy bój, którego stawką jest wyjazd na mistrzostwa świata. W tych kluczowych momentach na wsparcie może liczyć ze strony swojej atrakcyjnej partnerki. Życie prywatne defensora układa się znakomicie. Niemal trzy lata temu piłkarz stanął na ślubnym kobiercu zjawiskową Claudią Kowalczyk. Uroczystość zaślubin zorganizowano w tyskiej parafii św. Marii Magdaleny.

Związek obrońcy polskiej kadry z ukochaną trwał przez dłuższy czas, zanim para zdecydowała się na ostateczny krok. Uroczystość weselna miała miejsce 10 czerwca 2023 roku, co zbiegło się niemal dokładnie z pierwszą rocznicą pierwszego występu zawodnika w koszulce z orzełkiem na piersi.

Atrakcyjna partnerka sportowca to prawdziwa specjalistka w dziedzinie twerku, czyli zmysłowego tańca opierającego się na intensywnym ruchu bioder i pośladków. W mediach społecznościowych kobieta funkcjonuje pod pseudonimem Clauda Redheaded, a jej internetowy profil śledzi ogromna rzesza sympatyków. Do jej największych osiągnięć należy triumf w zawodach Germany Twerk Competition w 2017 roku oraz dotarcie do półfinałowego etapu europejskiego czempionatu rok później. Kobieta realizuje się również jako wykwalifikowana instruktorka.

- Lubię różnorodność, uczono mnie zawsze, ze tancerz ma być wszechstronny - mówiła o sobie Claudia i apelowała do śledzących jej konto fanów: "Próbuj nowego, nie zamykaj się na schematy, nie bój się błądzić i odnajdywać! Bądź kreatywny!".

Partnerka życiowa polskiego obrońcy ukończyła edukację na Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach, gdzie uzyskała dyplom z dietetyki ze szczególnym uwzględnieniem żywienia w sporcie. Mimo to jej głównym motorem napędowym pozostaje działalność taneczna, co idealnie współgra ze sportowym trybem życia jej męża. Galerię zdjęć zjawiskowej kobiety prezentujemy poniżej.

48