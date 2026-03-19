Zaskakujący zwrot akcji w sprawie występu Iranu na MŚ 2026. Prezes federacji przerwał milczenie

Sprzeczne komunikaty płynące z Iranu. "Bojkotujemy USA, nie mundial"

Wydawało się, że udział reprezentacji Iranu w zbliżającym się mundialu jest całkowicie niemożliwy z powodu amerykańsko-izraelskich nalotów trwających od 28 lutego (w których zginął m.in. najwyższy przywódca Ali Chamenei). Taki scenariusz zapowiadał irański minister sportu Ahmad Doniamali. Jednak najnowsze oświadczenie całkowicie odmienia sytuację.

W filmie opublikowanym przez agencję prasową Fars, prezydent Irańskiej Federacji Piłkarskiej, Mehdi Taj, jednoznacznie określił stanowisko związku.

- Bojkotujemy Stany Zjednoczone, ale nie mundial - oświadczył Mehdi Taj, potwierdzając, że drużyna narodowa normalnie przygotowuje się do udziału w mistrzostwach.

Słowa prezesa wywołują spore zaskoczenie, ponieważ wyraźnie kłócą się z dotychczasowym stanowiskiem irańskiego rządu. Taka rozbieżność budzi niepewność co do ostatecznego losu reprezentacji na turnieju i sugeruje potencjalny konflikt wewnątrz tamtejszych władz dotyczący udziału sportowców w imprezach w cieniu poważnego kryzysu politycznego.

Meksyk otwiera drzwi dla Iranu. Jak zareaguje FIFA?

Sytuację komplikują doniesienia, które pojawiły się dwa dni temu. Irańska ambasada w Meksyku przekazała, że prezes Taj rzekomo rozmawia z FIFA o przeniesieniu grupowych spotkań irańskiej kadry ze Stanów Zjednoczonych do Meksyku. Do tej pory światowe władze piłkarskie nie odniosły się oficjalnie do tych rewelacji.

Z kolei prezydent Meksyku, Claudia Sheinbaum, zareagowała błyskawicznie. Podczas konferencji prasowej zadeklarowała pełną gotowość swojego kraju do ugoszczenia irańskich piłkarzy, jeśli tylko pojawi się formalny wniosek w tej kwestii.

Nadchodzące Mistrzostwa Świata zaplanowano w dniach 11 czerwca - 19 lipca 2026 roku na stadionach w USA, Kanadzie i Meksyku, z udziałem 48 reprezentacji. Jeśli Iran – jedna z pierwszych drużyn pewnych awansu – ostatecznie zrezygnuje z gry, będzie to sytuacja bez precedensu. FIFA musiałaby w trybie pilnym szukać zastępstwa, a przecież ostateczna lista uczestników wciąż nie jest zamknięta (pod koniec marca odbędą się m.in. mecze barażowe, w których powalczy Polska).

