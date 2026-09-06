US Open. Wyniki 3. rundy turnieju mężczyzn. Kto zagra w kolejnej fazie?

Zacięta rywalizacja na kortach w Nowym Jorku

Kolejny dzień rywalizacji przyniósł rozstrzygnięcia w sobotnich meczach 3. rundy singla mężczyzn podczas wielkoszlemowego US Open. Zawodnicy walczyli o prawo gry w kolejnym etapie tego prestiżowego turnieju.

Tegoroczna edycja obfituje w emocjonujące pojedynki na twardych kortach kompleksu Flushing Meadows. Tenisiści dają z siebie wszystko na nowojorskich obiektach, co gwarantuje kibicom widowiska na najwyższym poziomie.

Kto awansował do kolejnej fazy turnieju?

Wyniki spotkań trzeciej rundy decydują o układzie drabinki w decydujących fazach nowojorskiego Wielkiego Szlema. Walka o wielkoszlemowy tytuł w Stanach Zjednoczonych wkracza w decydującą fazę dla najlepszych rakiet świata.

Z każdym kolejnym meczem stawka rośnie, a zawodnicy muszą mierzyć się z coraz wyżej notowanymi rywalami. Odpadnięcie na tym etapie to koniec marzeń o triumfie w tegorocznej edycji US Open.