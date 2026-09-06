Kamiła Walijewa straciła status sportowca neutralnego. Międzynarodowa banicja Rosjanki

Międzynarodowa banicja Rosjanki trwa

Jak podał Reuters, powołując się na anonimowe źródło, Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU) podjęła decyzję o pozbawieniu Kamiły Walijewej statusu sportowca neutralnego. 20-letnia łyżwiarka figurowa miała już otrzymać oficjalne pismo w tej sprawie. Zgodnie z wytycznymi ISU, posiadanie takiego statusu jest niezbędnym warunkiem, by rosyjscy sportowcy mogli rywalizować na arenie międzynarodowej.

Sprawa Walijewej była jednym z najgłośniejszych wydarzeń zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2022 roku. Pozytywny wynik testu antydopingowego u niespełna 16-letniej wówczas zawodniczki ujawniono już po tym, jak wywalczyła złoty medal w rywalizacji drużynowej. Test, przeprowadzony 25 grudnia 2021 roku, wykazał obecność trimetazydyny - substancji poprawiającej krążenie krwi, zakazanej przez WADA od 2014 roku.

Jakie były tłumaczenia Walijewej?

Rosjanka broniła się, twierdząc, że przypadkowo zażyła leki na serce należące do jej dziadka. Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) w Lozannie odrzucił jednak te tłumaczenia i nałożył na łyżwiarkę karę zawieszenia obowiązującą do grudnia 2025 roku. Choć Walijewa w lutym 2026 roku wznowiła starty, biorąc udział w mistrzostwach Rosji, nie zdołała zakwalifikować się na tegoroczne igrzyska olimpijskie we Włoszech.

Obecna decyzja ISU o cofnięciu statusu sportowca neutralnego oznacza, że absencja Walijewej na zawodach międzynarodowych ulegnie wydłużeniu. Nawet po upłynięciu kary nałożonej przez CAS, Rosjanka nie będzie mogła reprezentować swojego kraju ani startować pod flagą neutralną na wydarzeniach organizowanych przez Międzynarodową Unię Łyżwiarską.