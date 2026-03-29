Zakończenie kariery Kamila Stocha. Wyjątkowy gest żony na skoczni w Planicy

Ewa Bilan-Stoch i początki związku w Planicy

Wybitny reprezentant Polski zrezygnował z dalszego uprawiania sportu, a symboliczny sygnał do jego finałowej próby przekazała ukochana.

Partnerka zawodnika urodziła się dwa lata wcześniej od niego, zawodowo zajmuje się fotografią, projektowaniem oraz prowadzeniem interesów męża.

Drogi tej dwójki skrzyżowały się po raz pierwszy osiemnaście lat temu podczas zawodów w Słowenii, co dało początek trwającej ponad dwie dekady relacji.

Kulisy ich wieloletniego partnerstwa pokazują, jak ogromne znaczenie dla sukcesów skoczka miało nieustanne wsparcie najbliższej osoby.

Relacja wybitnego polskiego olimpijczyka oraz jego wybranki uchodzi za jeden z najbardziej stabilnych związków w środowisku sportowym. Ich wspólna droga ma swój początek w 2006 roku, kiedy to oboje spotkali się podczas pucharowej rywalizacji na słoweńskim obiekcie. Młoda fotoreporterka realizowała wówczas zlecenia pod skocznią, podczas gdy zaledwie dziewiętnastoletni zawodnik stawiał pierwsze kroki w wielkim sporcie. Właśnie tam narodziło się uczucie, które z powodzeniem przetrwało ponad dwadzieścia lat, z czego szesnaście w sformalizowanym związku małżeńskim.

Kim jest żona Kamila Stocha? Menadżerka, artystka i wsparcie

Wybranka serca sportowca przyszła na świat 1 stycznia 1985 roku w stolicy polskich Tatr i jest starsza od swojego partnera o dwa lata. Kobieta może pochwalić się dyplomem z pedagogiki zdobytym na krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym oraz ukończeniem tamtejszej Szkoły Artystycznej. Aktywnie działa w branży kreatywnej jako fotografka i projektantka, a także stoi na czele własnej agencji Eve-Nement. Małżonkowie wspólnie rozwijają również markę Kamiland, oferującą autorską odzież i nakrycia głowy. W przeszłości współpracowała z telewizją Eurosport w roli prezenterki, a jej zróżnicowane projekty fotograficzne, obejmujące zarówno portrety ukraińskich wojskowych, jak i sesje artystyczne, regularnie zdobywają laury w branżowych plebiscytach. W przestrzeni medialnej pojawiały się także publikacje przypominające jej odważniejsze sesje zdjęciowe, w których przed obiektywem eksponowała swoją sylwetkę.

Oprócz działalności artystycznej, kobieta od lat pełni funkcję menadżerki swojego męża, pomagając mu w organizacji codziennych obowiązków zawodowych. Para stanęła na ślubnym kobiercu 7 sierpnia 2010 roku, organizując skromną uroczystość w Zakopanem. Od tego momentu małżonka nieodłącznie towarzyszy skoczkowi we wszystkich kluczowych momentach jego sportowego życia. Triumfator trzech konkursów olimpijskich i dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli niejednokrotnie zaznaczał publicznie, że bez obecności ukochanej nie osiągnąłby tak spektakularnych rezultatów na światowych skoczniach.

- Moja żona jest największym darem, jaki dostałem w życiu – mówił po jednym z największych sukcesów.

Partnerka życiowa towarzyszyła mu podczas odbierania najcenniejszych trofeów na imprezach rangi mistrzowskiej oraz pucharowych zmaganiach na całym świecie. Stanowiła niezachwiane oparcie w momentach sportowych załamań, pomagając mu przetrwać najtrudniejsze chwile w karierze. Kiedy po zakończeniu sezonu 2025/2026 legenda polskich skoków ostatecznie żegnała się z profesjonalnym sportem, jego żona wspierała go również podczas uroczystych zawodów pożegnalnych zorganizowanych na obiekcie imienia Stanisława Marusarza w Zakopanem.