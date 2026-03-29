Zakończenie kariery Kamila Stocha. Wyjątkowy gest żony na skoczni w Planicy

Ewa Bilan-Stoch i początki związku w Planicy
- Wybitny reprezentant Polski zrezygnował z dalszego uprawiania sportu, a symboliczny sygnał do jego finałowej próby przekazała ukochana.
- Partnerka zawodnika urodziła się dwa lata wcześniej od niego, zawodowo zajmuje się fotografią, projektowaniem oraz prowadzeniem interesów męża.
- Drogi tej dwójki skrzyżowały się po raz pierwszy osiemnaście lat temu podczas zawodów w Słowenii, co dało początek trwającej ponad dwie dekady relacji.
- Kulisy ich wieloletniego partnerstwa pokazują, jak ogromne znaczenie dla sukcesów skoczka miało nieustanne wsparcie najbliższej osoby.
Relacja wybitnego polskiego olimpijczyka oraz jego wybranki uchodzi za jeden z najbardziej stabilnych związków w środowisku sportowym. Ich wspólna droga ma swój początek w 2006 roku, kiedy to oboje spotkali się podczas pucharowej rywalizacji na słoweńskim obiekcie. Młoda fotoreporterka realizowała wówczas zlecenia pod skocznią, podczas gdy zaledwie dziewiętnastoletni zawodnik stawiał pierwsze kroki w wielkim sporcie. Właśnie tam narodziło się uczucie, które z powodzeniem przetrwało ponad dwadzieścia lat, z czego szesnaście w sformalizowanym związku małżeńskim.
Kim jest żona Kamila Stocha? Menadżerka, artystka i wsparcie
Wybranka serca sportowca przyszła na świat 1 stycznia 1985 roku w stolicy polskich Tatr i jest starsza od swojego partnera o dwa lata. Kobieta może pochwalić się dyplomem z pedagogiki zdobytym na krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym oraz ukończeniem tamtejszej Szkoły Artystycznej. Aktywnie działa w branży kreatywnej jako fotografka i projektantka, a także stoi na czele własnej agencji Eve-Nement. Małżonkowie wspólnie rozwijają również markę Kamiland, oferującą autorską odzież i nakrycia głowy. W przeszłości współpracowała z telewizją Eurosport w roli prezenterki, a jej zróżnicowane projekty fotograficzne, obejmujące zarówno portrety ukraińskich wojskowych, jak i sesje artystyczne, regularnie zdobywają laury w branżowych plebiscytach. W przestrzeni medialnej pojawiały się także publikacje przypominające jej odważniejsze sesje zdjęciowe, w których przed obiektywem eksponowała swoją sylwetkę.
Oprócz działalności artystycznej, kobieta od lat pełni funkcję menadżerki swojego męża, pomagając mu w organizacji codziennych obowiązków zawodowych. Para stanęła na ślubnym kobiercu 7 sierpnia 2010 roku, organizując skromną uroczystość w Zakopanem. Od tego momentu małżonka nieodłącznie towarzyszy skoczkowi we wszystkich kluczowych momentach jego sportowego życia. Triumfator trzech konkursów olimpijskich i dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli niejednokrotnie zaznaczał publicznie, że bez obecności ukochanej nie osiągnąłby tak spektakularnych rezultatów na światowych skoczniach.
- Moja żona jest największym darem, jaki dostałem w życiu – mówił po jednym z największych sukcesów.
Partnerka życiowa towarzyszyła mu podczas odbierania najcenniejszych trofeów na imprezach rangi mistrzowskiej oraz pucharowych zmaganiach na całym świecie. Stanowiła niezachwiane oparcie w momentach sportowych załamań, pomagając mu przetrwać najtrudniejsze chwile w karierze. Kiedy po zakończeniu sezonu 2025/2026 legenda polskich skoków ostatecznie żegnała się z profesjonalnym sportem, jego żona wspierała go również podczas uroczystych zawodów pożegnalnych zorganizowanych na obiekcie imienia Stanisława Marusarza w Zakopanem.