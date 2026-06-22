Widzew Łódź wznawia przygotowania. Kiedy Karol Świderski dołączy do zespołu?

Początek przygotowań w Łodzi

Zawodnicy Widzewa wrócili do zajęć po przerwie urlopowej trwającej cztery tygodnie. W poniedziałek rozpoczęli od badań medycznych, sprawdzając morfologię oraz parametry siły i mocy. Na wtorek zaplanowano testy wytrzymałościowe. W pierwszym dniu odbył się jedynie trening wprowadzający, natomiast praca nad aspektami czysto piłkarskimi rozpocznie się w środę.

W otwartym dla kibiców treningu wzięło udział 19 piłkarzy. Wśród obecnych pojawili się zawodnicy powracający z wypożyczeń: Kamil Cybulski, Tonio Teklić oraz Antoni Klukowski. Zabrakło Karola Świderskiego, który w zeszłym tygodniu podpisał kontrakt po transferze z Panathinaikosu Ateny. Przedłużone urlopy dostali reprezentanci krajów: Stelios Andreou, Veljko Ilić, Juljan Shehu i Przemysław Wiśniewski, a Steve Kapuadi przebywa na zgrupowaniu kadry DR Konga.

"Zaczęliśmy od badań – morfologia, ale także siły i mocy. Jutro będą badania wytrzymałościowe. Na boisku mamy tylko lekki, wprowadzający trening. Od środy zaczniemy pracę stricte piłkarską związaną z przygotowaniami do następnego sezonu" – powiedział na poniedziałkowej konferencji trener Aleksandar Vuković.

Gdzie odbędą się sparingi?

Trener Aleksandar Vuković przyznał, że drużyna wymaga przeglądu kadr, w tym zawodników wracających z wypożyczeń. Szkoleniowiec zwrócił uwagę, że na koniec poprzedniego sezonu skład był zbyt wąski, a z drużyny odeszło już trzech graczy. Dalsze transfery będą uzależnione od ewentualnych ubytków w kadrze. Przez pierwszy tydzień Widzew trenuje w Łodzi, a na jego zakończenie zagra mecz kontrolny ze Stalą Rzeszów.

Od 29 czerwca do 14 lipca zespół uda się na zgrupowanie do Bad Erlach w Austrii. W tym czasie zaplanowano pięć meczów kontrolnych, w tym z DAC 1904 Dunajska Streda i New England Revolution. W miniturnieju łodzianie zagrają z Besiktasem Stambuł i Mattersburger SV 2020, a na koniec obozu zmierzą się z Brinje Grosuplje. Sezon ekstraklasy Widzew zainauguruje 26 lipca meczem z Motorem Lublin.