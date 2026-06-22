Raków Częstochowa wznawia treningi przed sezonem Ekstraklasy. Kto pojawił się na pierwszych zajęciach?

Nowe twarze w kadrze częstochowskiego zespołu

W inauguracyjnych zajęciach na własnym stadionie wzięło udział dwudziestu ośmiu zawodników. Trener Dawid Kroczek miał do dyspozycji niemal pełną kadrę przed zbliżającym się sezonem. Na boisku pojawili się również nowi piłkarze, którzy wzmocnią poszczególne formacje drużyny. Do zespołu dołączyli pomocnik Oliwier Kwiatkowski, iworyjski obrońca Dieudonne Gaucho Debohi oraz bośniacki bramkarz Tarik Karić. Sztab szkoleniowy od początku narzucił wysokie tempo pracy we wczesnej fazie przygotowań.

Drużyna nie ma wiele czasu na spokojne wdrożenie się w tryb meczowy. Już w najbliższą sobotę częstochowianie rozegrają pierwszy sparing, a ich rywalem będzie Piast Gliwice. Następnego dnia zespół wyjedzie na zgrupowanie do Arłamowa, które potrwa do szóstego lipca. W trakcie pobytu na południu Polski zaplanowano również spotkanie kontrolne z Puszczą Niepołomice wyznaczone na czwartego lipca. Będzie to kluczowy etap budowania odpowiedniej kondycji fizycznej przed trudami sezonu.

Z kim zagrają częstochowianie podczas zagranicznego zgrupowania?

Drugi obóz przygotowawczy odbędzie się w Holandii i potrwa od szóstego do jedenastego lipca. W tym czasie polski zespół zmierzy się z wymagającymi przeciwnikami z różnych krajów Europy. Ósmego lipca zaplanowano do rozegrania aż dwa mecze sparingowe jednego dnia. Częstochowianie sprawdzą swoje siły na tle belgijskiego SV Zulte Waregem oraz greckiego Olympiakosu Pireus. Zwieńczeniem holenderskiego wyjazdu będzie starcie z aktualnym mistrzem kraju, czyli PSV Eindhoven, zaplanowane na jedenastego lipca.

Po powrocie do Polski drużyna rozegra szesnastego lipca ostatni mecz kontrolny z GKS Katowice, który również wystąpi w eliminacjach Ligi Konferencji. Tydzień później, dwudziestego trzeciego lipca, rozpoczną się zmagania w europejskich pucharach. Na własnym stadionie polska drużyna podejmie zdobywcę Pucharu Malty, czyli zespół Valetta FC. Z kolei dwudziestego szóstego lipca zainaugurowane zostaną rozgrywki ligowe, w których gospodarze zmierzą się przed własną publicznością z Wisłą Płock.