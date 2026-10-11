Turniej ATP w Szanghaju. Kto stanie na drodze polsko-australijskiego debla

Zwycięstwo po zaciętym pierwszym secie

Polak i jego australijski partner rozegrali w niedzielę mecz pierwszej rundy prestiżowego turnieju ATP 1000 na kortach twardych. Spotkanie przeciwko chińskiej parze Fumin Jiang i Tianhui Zhang wymagało pełnej koncentracji w pierwszej partii. Ostatecznie zakończyła się ona wynikiem 7:6 na korzyść gości, przy triumfie 7-3 w decydującym tie-breaku.

Druga odsłona rywalizacji w Szanghaju była już znacznie bardziej jednostronna i toczyła się pod dyktando polsko-australijskiego duetu. Jan Zieliński i Marc Polmans pewnie wygrali drugiego seta w stosunku 6:2. Dzięki temu szybko zagwarantowali sobie cenną kwalifikację do kolejnego etapu zawodów w Azji.

Z kim zagrają w drugiej rundzie?

Awans do drugiej rundy turnieju ATP w Szanghaju oznacza dla zwycięzców kolejne poważne wyzwanie sportowe. W następnym spotkaniu ich rywalami będą Brytyjczycy Julian Cash i Lloyd Glasspool. Jest to para rozstawiona w tych rozgrywkach z numerem piątym, co zwiastuje trudny i emocjonujący pojedynek deblowy na nawierzchni twardej.

Rozgrywki w Chinach mają bardzo wysoką rangę, co przyciąga do rywalizacji najlepszych specjalistów od gry podwójnej na świecie. Dalszy udział w turnieju to dla reprezentanta Polski szansa na zdobycie niezwykle ważnych punktów do rankingu. Nasi zawodnicy muszą jednak zaprezentować najwyższy poziom, by wyeliminować wyżej notowanych przeciwników z Wielkiej Brytanii.