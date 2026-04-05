Turniej ATP w Houston. Kto stanie do walki o historyczny tytuł?

Paul kontra Tiafoe: Dramatyczny półfinał

Amerykański tenisista Tommy Paul, rozstawiony z numerem czwartym, zdołał zapewnić sobie awans do finału turnieju ATP w Houston po niezwykle zaciętym półfinałowym starciu. Jego rywalem był rodak, Frances Tiafoe (numer 2), który jest triumfatorem z 2023 roku i finalistą z 2024 i 2025 roku. Mecz zakończył się wynikiem 7:5, 4:6, 7:6 (9-7), co podkreślał wyrównany poziom obu zawodników. Paul pokonał Tiafoe'a, eliminując go w półfinale, gdzie rok wcześniej sam odpadł.

Pojedynek Amerykanów miał dodatkowy element dramaturgii, gdy w trakcie drugiego seta został niespodziewanie przerwany. Przyczyną była ulewa, która zmusiła organizatorów do wstrzymania gry na dłuższy czas. Zawodnicy wrócili na kort po 90-minutowej przerwie, co mogło mieć wpływ na rytm gry, ale ostatecznie nie przeszkodziło Paulowi w odniesieniu zwycięstwa i awansie do finału ATP w Houston.

Sensacyjny debiut Argentyńczyka w finale?

Zupełnie inny przebieg miał drugi półfinał turnieju ATP w Houston, w którym Roman Andres Burruchaga, zajmujący 77. miejsce w światowym rankingu, zmierzył się z rodakiem Thiago Agustinem Tirante. Argentyńczyk zaprezentował dominującą formę, pokonując swojego przeciwnika w dwóch setach z wynikiem 6:1, 6:1. Ten jednostronny triumf zapewnił 24-letniemu tenisiście awans do pierwszego finału ATP w jego karierze.

Dla Burruchagi to przełomowy moment w sportowej karierze, a jego obecność w finale ATP w Houston jest dużym osiągnięciem. Zwycięstwo w półfinale było zdecydowane i pokazało jego potencjał na kortach ziemnych. Warto również odnotować, że w tegorocznej edycji tego teksańskiego turnieju nie wzięli udziału żadni polscy tenisiści, co zmienia lokalny kontekst rywalizacji. Tym samym to Amerykanin i Argentyńczyk zmierzą się w finale.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.