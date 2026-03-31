Słynny piłkarz zakpił z Karola Nawrockiego. Ostra reakcja na zachowanie w szatni

Wybitny w przeszłości napastnik skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego na chwilę przed ważnym meczem polskiej kadry ze Szwecją.

na chwilę przed ważnym meczem polskiej kadry ze Szwecją.

Były kadrowicz postanowił ocenić także czysto polityczne kroki podejmowane przez obecnego prezydenta.

Cała sytuacja wywołała szeroką dyskusję na temat przenikania się wielkiej polityki z krajowym sportem.

Biało-Czerwoni w pocie czoła przygotowują się do ostatecznego starcia ze Szwedami o upragniony wyjazd na mistrzostwa świata. Niedawna wygrana 2:1 z zespołem Albanii mocno podgrzała nastroje w całym kraju. Na marginesie czysto piłkarskich emocji rozpoczęła się zażarta debata o publicznej postawie Karola Nawrockiego. Przedmiotem internetowego sporu stały się powtarzające się wizyty prezydenta na zapleczu obiektów sportowych.

Świętowanie tryumfu nad albańską drużyną na warszawskim PGE Narodowym zamieniło piłkarską szatnię w arenę politycznych działań. Głowa państwa cieszyła się z sukcesu wspólnie z zawodnikami, a nagrania ze wspólnymi śpiewami błyskawicznie obiegły serwisy informacyjne. Spora grupa fanów doceniła zaangażowanie najważniejszej osoby w państwie, jednak niektórzy komentatorzy odebrali to zachowanie w skrajnie negatywny sposób.

Postawę Karola Nawrockiego surowo ocenił Tomasz Frankowski, czyli dawny snajper kadry narodowej znany kibicom jako "Franek Łowca Bramek". Zakończona kariera sportowa ustąpiła miejsca polityce i obecnie reprezentuje on barwy Platformy Obywatelskiej. Podczas wywiadu udzielonego portalowi Interia nie zostawił na zachowaniu prezydenta suchej nitki.

– Nie ma co ukrywać, że decyzje i posunięcia prezydenta Karola Nawrockiego są kontrowersyjne, by nie powiedzieć niewłaściwe. Przynajmniej w mojej opinii. Ta wizyta w szatni naszych piłkarzy, podobnie jak to było wcześniej w przypadku koszykarzy, to zagranie ewidentnie pod publiczkę – powiedział Tomasz Frankowski w rozmowie z Interią. – Oczywiście, wiemy, z jakiego światka wywodzi się prezydent, więc przyśpiewki nie są mu obce. Ale na temat Karola Nawrockiego w kontekście sportu wolałbym się nie rozwijać, bo są ważniejsze sprawy dla bezpieczeństwa naszego kraju i jego weta, w tym przede wszystkim to dotyczące programu SAFE czy zupełnie niepotrzebna wizyta na Węgrzech w celu wsparcia prorosyjskiego Premiera Orbana – dodał Frankowski.

