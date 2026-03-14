Puchar Świata w skokach narciarskich w Oslo. Polski akcent na Holmenkollen, ale to nie nasi triumfowali

Wyniki polskich skoczków w PŚ w Oslo

Kacper Tomasiak zajął 22. miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo, uzyskując łącznie 233,3 punktu za skoki na odległość 124,5 m oraz 119 m. Tuż za nim uplasował się Maciej Kot, który zakończył zawody na 25. pozycji, zdobywając 218,1 punktu po próbach na 124,5 m i 117,5 m. Polscy zawodnicy walczyli o każdy metr, aby znaleźć się w czołówce.

Aleksander Zniszczoł nie zdołał awansować do drugiej serii, zajmując 32. miejsce z wynikiem 110,3 punktu za skok na 122,5 m. Podobnie Piotr Żyła zakończył rywalizację po pierwszej rundzie, plasując się na 46. pozycji z 100,8 punktu po skoku na 117,5 m. Warto zaznaczyć, że Kamil Stoch i Paweł Wąsek nie wystartowali w konkursie głównym, gdyż odpadli w piątkowych kwalifikacjach.

Kto triumfował w konkursie w Oslo?

Zwycięstwo w sobotnim konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo odniósł Szwajcar Gregor Deschwanden, który zapewnił sobie triumf łączną notą 263,1 punktu. Jego zwycięstwo było wynikiem dwóch solidnych skoków na odległość 132,5 m i 130,5 m. Był to wyjątkowy moment dla szwajcarskiego skoczka.

Drugie miejsce na podium zajął Austriak Maximilian Ortner, który uzyskał 261,7 punktu po skokach na 132 m i 126,5 m. Trzecia lokata przypadła Japończykowi Naokiemu Nakamurze, który zgromadził 251,7 punktu za próby na 128,5 m i 129 m. Na uwagę zasługuje również występ lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Słoweńca Domena Prevca, który niespodziewanie zajął dopiero 42. miejsce po skoku na 117,5 m i nie awansował do drugiej serii.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.