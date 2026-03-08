Puchar Świata w biegach narciarskich w Lahti. Czy Klaebo wyrówna historyczny rekord?

Klaebo triumfuje w biegu na 10 km

Johannes Hoesflot Klaebo, sześciokrotny złoty medalista tegorocznych igrzysk olimpijskich, zwyciężył w biegu na 10 km stylem klasycznym w Lahti. Norweg o 22,1 sekundy wyprzedził swojego rodaka Martina Loewstroema Nyengeta, umacniając swoją pozycję w Pucharze Świata. Trzecie miejsce zajął Sawielij Korostielow, startujący w statusie neutralnym, który stracił 33,9 sekundy do zwycięzcy. Klaebo ponownie zaprezentował swoją niezwykłą siłę na podbiegach, wykorzystując te odcinki trasy do pokonania rywali, a także swoją fenomenalną prędkość na ostatniej prostej.

Jedyny Polak startujący w tej konkurencji, Maciej Staręga, zajął 82. miejsce. Jego strata do Johannesa Hoesflota Klaebo wyniosła 3 minuty i 12,7 sekundy. Wynik Staręgi umiejscawia go w drugiej połowie stawki, co podkreśla wysoki poziom rywalizacji na trasach Pucharu Świata w biegach narciarskich. Polscy zawodnicy w Lahti mierzyli się z czołówką światową, dążąc do poprawy swoich rezultatów.

Czy Johannes Hoesflot Klaebo pobije rekord?

Johannes Hoesflot Klaebo jest coraz bliżej zdobycia swojej szóstej Kryształowej Kuli, co pozwoliłoby mu wyrównać rekord Bjoerna Daehliego. Na pięć wyścigów przed zakończeniem sezonu Norweg ma znaczącą przewagę 646 punktów w klasyfikacji generalnej. Jego główny rywal, Harald Oestberg Amundsen, zajął w Lahti dopiero 30. miejsce. Amundsenowi pozostały już tylko teoretyczne szanse na zdetronizowanie Klaebo.

Aby to się stało, Amundsen musiałby zwyciężyć we wszystkich pozostałych wyścigach i zdobyć maksymalną liczbę punktów bonusowych. Jednocześnie musiałby liczyć na bierną postawę 29-letniego Klaebo, co jest scenariuszem mało prawdopodobnym. Dominacja Klaebo w obecnym sezonie Pucharu Świata w biegach narciarskich jest wyraźna i konsekwentnie buduje swoją przewagę.

Zwycięstwo Fridy Karlsson w Lahti

W rywalizacji kobiet na dystansie 10 km stylem klasycznym triumfowała Szwedka Frida Karlsson. Na mecie wyprzedziła swoją rodaczkę Linn Svahn o 4,1 sekundy, co zapewniło jej zasłużone zwycięstwo. Liderka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Amerykanka Jessica Diggins, zajęła trzecie miejsce ze stratą 6,2 sekundy do Karlsson. Walka o podium była niezwykle zacięta i dostarczyła wielu emocji.

Wśród sklasyfikowanych 63 zawodniczek znalazły się dwie Polki, Izabela Marcisz i Magdalena Kobielusz. Izabela Marcisz uplasowała się na 35. pozycji, notując stratę 1 minuty i 25,1 sekundy do zwyciężczyni. Magdalena Kobielusz zajęła 60. miejsce, tracąc do Fridy Karlsson 3 minuty i 5,1 sekundy, co wskazuje na potrzebę dalszej pracy i rozwoju dla młodych zawodniczek.

Sytuacja w klasyfikacji generalnej PŚ kobiet

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata kobiet nadal jest zdominowana przez Jessicę Diggins, która zgromadziła 1808 punktów. Amerykanka utrzymuje znaczącą przewagę nad swoimi rywalkami. Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje Moa Ilar ze Szwecji, mająca na koncie 1562 punkty, co plasuje ją wyraźnie za liderką. Koniec sezonu zbliża się wielkimi krokami.

Na trzeciej pozycji w klasyfikacji generalnej PŚ znajduje się inna szwedzka biegaczka, Maja Dahlqvist, z dorobkiem 1285 punktów. Rozkład punktów pokazuje, że czołówka jest silna i stabilna, ale Diggins ma komfortową przewagę, która pozwala jej spokojnie patrzeć w przyszłość. Walka o miejsca na podium PŚ w biegach narciarskich wciąż trwa, ale Amerykanka jest na dobrej drodze do końcowego triumfu.

