PŚ w skokach w Oslo. Tomofumi Naito triumfuje, a co z Polakami?

Tomofumi Naito triumfuje w Oslo, historyczne podium

Japończyk Tomofumi Naito zwyciężył w jednoseryjnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo, oddając skok na odległość 131,5 metra. Jego przewaga nad drugim Słoweńcem Anze Laniskiem (127 m) wynosiła zaledwie 0,1 punktu, co podkreślało zaciętość rywalizacji. Trzecie miejsce zajął Fin Antti Aalto, który skoczył 131 metrów, uzyskując stratę 1,1 punktu do zwycięzcy. Było to historyczne podium dla Aalto, gdyż Finowie czekali 12 lat na taki wynik w indywidualnym konkursie PŚ.

Dla 33-letniego Naito było to pierwsze pucharowe zwycięstwo w jego karierze, co stanowiło dużą niespodziankę na tle doświadczonych rywali. Poprzednie indywidualne podium dla Finlandii wywalczył Anssi Koivuranta w 2014 roku w Innsbrucku, również w konkursie skróconym do jednej serii. Niedzielne zawody w Oslo zapisały się w historii zarówno ze względu na zwycięzcę, jak i nietypowy przebieg, spowodowany trudnymi warunkami pogodowymi i odwołaniem drugiej rundy.

Jak poradzili sobie Polacy w Oslo?

Wśród polskich skoczków, najlepszą pozycję zajął Paweł Wąsek, który uplasował się na 21. miejscu po skoku na 118 metrów. Tuż za nim, na 24. lokacie, znalazł się Kacper Tomasiak, uzyskując odległość 119 metrów. Do czołowej trzydziestki weszli również Kamil Stoch (28. miejsce, 119,5 m) oraz Maciej Kot (29. miejsce, 120 m), zdobywając cenne punkty Pucharu Świata. Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł nie zdołali zakwalifikować się do konkursu głównego.

Warunki atmosferyczne znacząco wpłynęły na przebieg zawodów, zwłaszcza gdy do końca pierwszej serii pozostało około 20 zawodników. Silne podmuchy wiatru sprawiły, że niektórzy skoczkowie mieli duże problemy w locie, a niemiecki zawodnik Philipp Raimund zrezygnował nawet ze swojej próby z obawy o bezpieczeństwo. Z trudnymi warunkami nie poradzili sobie także czołowi zawodnicy, tacy jak Japończyk Ryoyu Kobayashi, Austriak Daniel Tschofenig czy zwycięzca poprzedniego konkursu Szwajcar Gregor Deschwanden, którzy nie awansowali do drugiej serii.

Decyzja jury i kalendarz PŚ

Jury początkowo planowało start serii finałowej około godziny 17:23, jednak po kilku minutach oczekiwania na poprawę warunków podjęto decyzję o uznaniu wyników pierwszej rundy za ostateczne, co przypieczętowało jednoseryjny konkurs w Oslo. Słoweniec Domen Prevc, który już wcześniej zapewnił sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, zajął w niedzielę dziewiąte miejsce. Jego pewna pozycja lidera klasyfikacji generalnej pozwoliła mu na spokojniejszą rywalizację w trudnych warunkach.

Do końca sezonu Pucharu Świata pozostały jeszcze cztery konkursy indywidualne, które odbędą się wyłącznie na mamucich obiektach. Skoczkowie zmierzą się w Vikersund oraz na słynnej Letalnicy w Planicy, gdzie tradycyjnie zakończy się rywalizacja o Kryształową Kulę. Te finałowe zawody z pewnością dostarczą wielu emocji i rozstrzygną ostateczne pozycje w rankingu końcowym.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.