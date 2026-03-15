PŚ w skokach w Oslo i triumf Naito. Co zadecydowało o niespodziewanym wyniku Polaków?

Naito triumfuje w jednoseryjnym konkursie Pucharu Świata

Japończyk Tomofumi Naito okazał się najlepszy w jednoseryjnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo. Jego skok na odległość 131,5 metra zapewnił mu pierwsze miejsce, choć przewaga nad rywalami była minimalna. Naito wyprzedził Słoweńca Anze Laniska, który skoczył 127 metrów, o zaledwie 0,1 punktu. Podium uzupełnił Fin Antti Aalto, plasując się na trzeciej pozycji ze stratą 1,1 punktu, po oddaniu skoku na 131 metrów.

Wśród Polaków najlepszy wynik osiągnął Paweł Wąsek, który po skoku na 118 metrów zajął 21. miejsce. Nieco niżej w klasyfikacji, na 24. pozycji, znalazł się Kacper Tomasiak, lądując na 119 metrach. Kamil Stoch zanotował skok na 119,5 metra, co dało mu 28. lokatę, a Maciej Kot, oddając najdłuższy skok z Polaków – 120 metrów, zajął ostatecznie 29. miejsce w tym krótkim, ale intensywnym konkursie.

Warunki pogodowe w Oslo. Jak wpłynęły na rywalizację?

Zmienne i silne podmuchy wiatru w Oslo znacząco wpłynęły na przebieg zawodów, prowadząc do odwołania drugiej serii konkursowej i tym samym skracając rywalizację do jednej próby. Tego dnia wielu czołowych skoczków miało problemy z adaptacją do trudnych warunków atmosferycznych, co wpłynęło na ich końcowe rezultaty. Wśród zawodników, którzy nie awansowali do czołowej trzydziestki, znaleźli się Japończyk Ryoyu Kobayashi oraz zwycięzca poprzedniego konkursu, Szwajcar Gregor Deschwanden, co świadczy o nieprzewidywalności tej edycji Pucharu Świata i wysokiej konkurencji mimo niesprzyjającej aury.

Słoweniec Domen Prevc, który już wcześniej zapewnił sobie triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, w niedzielnym konkursie zajął dziewiąte miejsce. Nie wszyscy Polacy zdołali zakwalifikować się do głównego konkursu; Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł odpadli już w porannych kwalifikacjach. Ostateczne wyniki odzwierciedlały trudności, z jakimi musieli zmierzyć się wszyscy uczestnicy w Oslo.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.