PŚ w skokach w Oslo: Czterech Polaków w drugiej serii. Kto liderem po pierwszej odsłonie?

Tomofumi Naito liderem Pucharu Świata w Oslo

Japończyk Tomofumi Naito objął prowadzenie po pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo. Jego skok na odległość 131,5 metra zapewnił mu minimalną przewagę nad rywalem. Naito o zaledwie 0,1 punktu wyprzedza Słoweńca Anze Laniska, który wylądował na 127 metrze. Różnice punktowe wskazują na niezwykle wyrównaną walkę o końcowe zwycięstwo.

Wśród polskich zawodników do drugiej serii awansowali Paweł Wąsek, Kacper Tomasiak, Kamil Stoch oraz Maciej Kot. Wąsek po skoku na 118 metrów zajmuje 21. miejsce, natomiast Tomasiak oddał skok na 119 metrów, plasując się na 24. pozycji. Doświadczony Kamil Stoch osiągnął 119,5 metra, co dało mu 28. miejsce, a Maciej Kot, skacząc 120 metrów, zamknął grono awansujących Polaków na 29. lokacie.

Kto odpadł z walki o punkty Pucharu Świata?

Niestabilne warunki wietrzne na skoczni Holmenkollen znacząco wpłynęły na przebieg pierwszej serii. Ze zmiennym wiatrem nie poradziło sobie kilku czołowych zawodników, co jest rzadkością w tej fazie konkursu. Wśród tych, którzy nie zakwalifikowali się do finałowej rundy, znaleźli się m.in. japoński gwiazdor Ryoyu Kobayashi, jeden z faworytów zawodów.

Dodatkowo, z walki o podium odpadł zwycięzca poprzedniego konkursu, Szwajcar Gregor Deschwanden, co stanowiło duże zaskoczenie dla kibiców. Jeszcze wcześniej, bo już podczas porannych kwalifikacji, z rywalizacją pożegnali się dwaj inni polscy skoczkowie: Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł, co zawęziło polską reprezentację w głównym konkursie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.