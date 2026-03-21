PŚ w biegach narciarskich w Lake Placid. Kto triumfował w sprintach i jak wypadły Polki?

Svahn i Pellegrino królowali w Lake Placid

W ramach Pucharu Świata w biegach narciarskich w Lake Placid, szwedzka zawodniczka Linn Svahn odniosła zwycięstwo w sprincie techniką dowolną. Udowodniła swoją doskonałą formę na amerykańskiej trasie, co umocniło jej pozycję w czołówce. Była to kluczowa rywalizacja w kontekście walki o punkty do klasyfikacji generalnej, przyciągająca uwagę wielu kibiców. Svahn konsekwentnie utrzymywała wysoki poziom przez cały bieg, co pozwoliło jej na wyraźny triumf w finale. Zwycięstwo to podkreśla jej dominację w tej specjalności.

Na podium wraz z Linn Svahn stanęły jej rodaczki, Jonna Sundling i Maja Dahlqvist, co świadczyło o silnej reprezentacji Szwecji w tej konkurencji. Polskie zawodniczki nie zdołały awansować do dalszych etapów, odpadając już w eliminacjach. Karolina Kaleta zajęła 43. miejsce, natomiast Andżelika Szyszka uplasowała się na 58. pozycji, co oznaczało konieczność poprawy formy w kolejnych startach. Ich występ w Lake Placid stanowił ważny punkt odniesienia przed następnymi zawodami w cyklu Pucharu Świata.

W męskiej rywalizacji w sprincie techniką dowolną najlepszy okazał się Włoch Federico Pellegrino, który w finale wykazał się największą szybkością i techniką. Pokonał on Norwega Larsa Heggena, który zajął drugie miejsce, oraz Szweda Antona Grahna, który uplasował się na trzeciej pozycji. Pellegrino potwierdził swoją przynależność do światowej czołówki sprinterów, prezentując wysoką formę. Jego zwycięstwo było ważnym wydarzeniem dla włoskich fanów biegów narciarskich i podkreśliło jego aspiracje do dalszych sukcesów.

Kryształowe Kule rozdane. Kiedy finał sezonu?

Kryształowe Kule za triumf w klasyfikacji generalnej cyklu Pucharu Świata w biegach narciarskich zostały już wcześniej zapewnione przez dwójkę wybitnych sportowców. Amerykanka Jessica Diggins zdobyła czwartą w swojej karierze Kryształową Kulę, co jest świadectwem jej długoterminowej dominacji w dyscyplinie. To osiągnięcie podkreśla jej konsekwencję i wysoki poziom przez wiele sezonów. Diggins, kończąca karierę, zakończyła ją w imponującym stylu, zapisując się w historii biegów narciarskich jako jedna z najbardziej utytułowanych zawodniczek.

Wśród mężczyzn Kryształową Kulę po raz szósty zapewnił sobie Norweg Johannes Hoesflot Klaebo, sześciokrotny złoty medalista tegorocznych igrzysk olimpijskich. Jego dominacja w klasyfikacji generalnej jest niezaprzeczalna i stawia go w gronie legend sportu. Klaebo regularnie prezentuje niesamowitą siłę i technikę w biegach, co pozwala mu na regularne zdobywanie najważniejszych trofeów. Jego kolejny sukces w klasyfikacji generalnej to potwierdzenie statusu jednego z najlepszych biegaczy w historii. Zakończenie rywalizacji w cyklu 2025/26 nastąpi w niedzielę, kiedy to odbędą się biegi na 20 km techniką dowolną, stanowiące ostatnią szansę na zdobycie punktów w tym sezonie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.