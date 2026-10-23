Potężny cios finansowy dla PZPN. Federacja traci gigantyczne pieniądze od kluczowego sponsora

Z końcem sierpnia oficjalnie dobiegł końca dotychczasowy kontrakt. Chociaż obie strony siadały do stołu i negocjowały warunki ewentualnej kontynuacji współpracy, ostateczny kompromis okazał się niemożliwy do osiągnięcia. Jeszcze we wrześniu w kuluarach mówiło się o szansach na nowe porozumienie, jednak najnowsze doniesienia portalu SportMarketing.pl nie pozostawiają złudzeń, że paliwowy gigant definitywnie wycofuje się ze sponsorowania związku.

28

Koncern zajął pozycję sponsora generalnego polskiej piłki w styczniu 2023 roku, kiedy to zastąpił w tej roli markę LOTOS. Wsparcie finansowe obejmowało łącznie jedenaście kadr narodowych, wliczając w to najważniejszą reprezentację seniorów. Ponadto firma łożyła środki na wybrane rozgrywki krajowe, takie jak kobieca Ekstraliga oraz Puchar Polski w wydaniu pań.

Skala finansowania robiła ogromne wrażenie na rynku sportowym. Według danych ujawnionych w przeszłości przez portal Onet piłkarska centrala miała zapewnione podstawowe wynagrodzenie na poziomie blisko 134 milionów złotych netto. W umowie zapisano również dodatkowe bonusy wyceniane na około 37 milionów złotych, co wywindowało maksymalną wartość całego porozumienia do niemal 171 milionów złotych netto.

Nowoczesne centrum VAR otwarte przez PZPN

Dla władz związku rozstanie z tak potężnym partnerem oznacza pilną potrzebę znalezienia alternatywnych źródeł gotówki. Charakterystyczne logo polskiego koncernu zostało już usunięte ze wszystkich oficjalnych materiałów reprezentacji narodowej. Wraz z wygaśnięciem dokumentów firma straciła z kolei możliwość wykorzystywania wizerunku kadrowiczów w swoich kampaniach reklamowych i codziennych działaniach marketingowych.

Związek znajduje się obecnie w dość skomplikowanym położeniu, ponieważ to nie jedyny duży gracz, który opuszcza jego szeregi. W ciągu minionych miesięcy zakończono współpracę z kilkoma bardzo znanymi markami, w tym z InPostem, Biedronką, TCL, Staropolanką oraz siecią Leroy Merlin. Brak wielomilionowych przelewów od ORLENU będzie jednak zdecydowanie najbardziej bolesny, biorąc pod uwagę dotychczasową wysokość zaangażowania finansowego.

Jak kategorycznie twierdzą dziennikarze serwisu SportMarketing.pl, decyzja o wycofaniu się ze wspierania polskiej piłki jest już w pełni ostateczna i nie ma od niej żadnego odwrotu.