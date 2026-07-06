Poniedziałkowe mecze 1/8 finału MŚ 2026. Gigantyczne emocje i hit Hiszpania – Portugalia

Fani futbolu mogą szykować się na dwa kapitalne widowiska. W pierwszej kolejności na murawę wybiegną piłkarze Portugalii i Hiszpanii, serwując nam prawdziwy hit wieczoru. Później do gry wejdą gospodarze mistrzostw, czyli reprezentacja USA, która zmierzy się z nieprzewidywalną Belgią.

Portugalia – Hiszpania (godz. 21:00) na żywo

Ekipa z Półwyspu Iberyjskiego prowadzona przez Roberto Martineza ma za sobą niezwykle nerwowy mecz z Chorwatami. Portugalczycy musieli gonić wynik, w czym pomógł rzut karny skutecznie wykonany przez Cristiano Ronaldo. Ostateczny triumf w doliczonym czasie zagwarantował im Goncalo Ramos.

Teraz poprzeczka wędruje znacznie wyżej, ponieważ na ich drodze staje potężna Hiszpania. Drużyna ta bezlitośnie rozprawiła się z Austrią w poprzedniej fazie, triumfując pewnie 3:0. Na listę strzelców dwukrotnie wpisał się Mikel Oyarzabal, a jednego gola dołożył Pedro Porro.

Spotkanie rozpocznie się punktualnie o 21:00. Kibice będą mogli śledzić relację w TVP Sport oraz internecie od 20:05, a dwadzieścia minut później sygnał udostępni również TVP 1.

USA – Belgia (godz. 2:00) o awans

W nocy, dokładnie o 2:00 polskiego czasu, usłyszymy pierwszy gwizdek w drugim poniedziałkowym starciu. Stany Zjednoczone, podbudowane wygraną 2:0 nad Bośnią i Hercegowiną w 1/16 finału, spróbują swoich sił w walce z reprezentacją Belgii.

Z kolei "Czerwone Diabły" przeżyły prawdziwy horror w meczu z Senegalem, cudem unikając kompromitacji. Belgowie przegrywali już 0:2, ale dzięki desperackim atakom w ostatnich minutach rzutem na taśmę doprowadzili do dogrywki. Tam zdołali udowodnić swoją wyższość i ostatecznie zameldowali się w kolejnej rundzie turnieju.

Studio przedmeczowe na antenie TVP Sport i w serwisie tvpsport.pl ruszy o 1:00 w nocy, z kolei TVP 2 dołączy do transmisji pół godziny później.