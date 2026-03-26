Polska gra o wszystko z Albanią. Znamy sensacyjny plan Jana Urbana na kluczowy mecz

Już dzisiejszego wieczoru polscy piłkarze wybiegną na murawę, by powalczyć z Albańczykami o przejście do decydującej fazy eliminacji do mundialu w 2026 roku.

Dla trenera Jana Urbana to absolutnie najważniejszy sprawdzian w roli szkoleniowca drużyny narodowej, a przed pierwszym gwizdkiem musi on rozwiązać kilka poważnych dylematów personalnych.

Największe znaki zapytania dotyczą obsady defensywy, bramki oraz ewentualnego występu zaledwie 17-letniego Oskara Pietuszewskiego w wyjściowym zestawieniu.

Półfinałowe starcie barażowe o prawo gry na Mistrzostwach Świata 2026 to dla selekcjonera Biało-Czerwonych potężny sprawdzian. Szkoleniowiec wcale nie ukrywa, że nadchodząca konfrontacja z albańską kadrą stanowi absolutnie najważniejszy punkt jego dotychczasowej kariery z drużyną narodową, a stawka tego czwartkowego spotkania jest wręcz gigantyczna.

– To najważniejsze spotkanie w mojej dotychczasowej pracy z reprezentacją. Wiadomo, z jakich względów. Wcześniejsze mecze, które prowadziłem jako selekcjoner, były spotkaniami kwalifikacyjnymi, a tam nawet po potknięciu można jeszcze coś odrobić. W barażach nie ma już takiego marginesu. To są mecze o wszystko. Zdaję sobie sprawę, jaki to jest mecz. Jeśli ktoś powie: „Zagrajmy słabo, ale wygrajmy”, to ja się pod tym podpisuję - powiedział Jan Urban.

Baraże MŚ 2026: Kto zagra w bramce i obronie z Albanią?

W obliczu problemów zdrowotnych Łukasza Skorupskiego, między słupkami naszej bramki najpewniej stanie Kamil Grabara. Zawodnik niemieckiego VfL Wolfsburg zbiera ostatnio bardzo dobre recenzje za swoje ligowe występy w Bundeslidze, a sportowi eksperci jednogłośnie wskazują go jako najlepszy wybór na starcie z bałkańskim przeciwnikiem.

W bloku obronnym absolutnymi pewniakami pozostają występujący na co dzień w portugalskim FC Porto Jakub Kiwior oraz Jan Bednarek. Tamtejsi dziennikarze regularnie chwalą ten duet, który zdążył już wypracować doskonałe zrozumienie w barwach popularnych "Smoków". Prawdziwą zagadką pozostaje natomiast nazwisko trzeciego stopera w naszej formacji defensywnej. Ulubieniec trenera, Przemysław Wiśniewski, zmaga się obecnie z gigantycznym kryzysem w zespole Widzewa Łódź, z którym desperacko walczy o utrzymanie w lidze. Z kolei powoływany Jan Ziółkowski notował ostatnio kosztowne błędy i spędzał bardzo niewiele czasu na murawie w koszulce włoskiej AS Romy. Wobec takich problemów kadrowych najbardziej racjonalnym wyborem wydaje się włączenie do podstawowego składu solidnego Tomasza Kędziory, który na co dzień reprezentuje barwy greckiego PAOK-u Saloniki.

Najgorętsze dyskusje w gronie kibiców wywołuje bez wątpienia zestawienie drugiej linii, a wszystko za sprawą fenomenalnej dyspozycji Oskara Pietuszewskiego. Nastoletni, 17-letni talent rozbudza ogromne nadzieje fanów, którzy z niecierpliwością zastanawiają się, czy Jan Urban wrzuci go na głęboką wodę od pierwszej minuty.

– Jeżeli będzie trzeba, to zagra. Ale na razie tego nie powiem. Jutro się dowiecie - uciął selekcjoner podczas wczorajszej konferencji prasowej.

Wiele wskazuje na to, że lukę po zawieszonym za żółte kartki Nicoli Zalewskim wypełni od początku na boisku Michał Skóraś. Centralny punkt naszej pomocy tradycyjnie zajmie niezastąpiony Piotr Zieliński, a głównym kandydatem do partnerowania mu w środku pola jest obecnie Jakub Moder, chwalony za ostatnie udane występy w holenderskim Feyenoordzie. Ciekawą alternatywą pozostaje także niezwykle waleczny Bartosz Ślisz, natomiast prawa flanka boiska jest już w zasadzie bezdyskusyjnie zarezerwowana dla Matty'ego Casha.

Jeżeli chodzi o linię napadu, na szpicy zobaczymy oczywiście niezawodnego kapitana, Roberta Lewandowskiego. Za plecami gwiazdora hiszpańskiej FC Barcelony operować będą najpewniej Sebastian Szymański oraz Jakub Kamiński, których głównym zadaniem będzie dogrywanie precyzyjnych i prostopadłych piłek do naszego najlepszego snajpera. Obaj ofensywni pomocnicy stali się w ostatnich tygodniach absolutnie kluczowymi postaciami kadry narodowej, dlatego ponowny wybór tych zawodników przez Jana Urbana wydaje się czystą formalnością.

Skład Polski na mecz z Albanią. Jaką jedenastkę pośle w bój Jan Urban?

Kamil Grabara — Tomasz Kędziora (Przemysław Wiśniewski), Jan Bednarek, Jakub Kiwior — Matty Cash, Jakub Moder (Bartosz Ślisz), Piotr Zieliński, Michał Skóraś — Sebastian Szymański, Jakub Kamiński — Robert Lewandowski