Pogrzeb Grzegorza Miętusa. Rodzina zmarłego skoczka narciarskiego ma ważny apel

Świat polskiego sportu pogrążył się w smutku 4 lipca, kiedy do opinii publicznej dotarła tragiczna informacja o nagłej śmierci Grzegorza Miętusa. Były reprezentant kraju w skokach narciarskich odszedł w wieku zaledwie 33 lat. Wiadomość ta wywołała ogromne poruszenie wśród fanów oraz osób związanych z tą dyscypliną zimową.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w nekrologu ostatnie pożegnanie zmarłego zaplanowano na 8 lipca. Uroczystości żałobne rozpoczną się o godzinie 13.00 w kościele parafialnym w miejscowości Dzianisz.

„Odszedłeś tak nagle, że ani uwierzyć, ani się pogodzić. Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 4 lipca 2026 r. zmarł nagle przeżywszy lat 33 Nasz Ukochany Tatuś, Mąż, Syn, Brat, Wnuk, Szwagier, Zięć, Wujek, Chrzestny Ojciec i Mąż” – napisano w nekrologu.

Najbliżsi zmarłego wystosowali także stanowczą prośbę o zachowanie rozwagi. Zaapelowali do opinii publicznej o niepowielanie niepotwierdzonych doniesień na temat okoliczności tragicznego zdarzenia.