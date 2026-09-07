Pogoń Szczecin i Wisła Płock remisują w Ekstraklasie. Kto zaskoczył kibiców w drugiej połowie?

Wyrównane starcie w Szczecinie i podział punktów

Pierwsza połowa spotkania pomiędzy szczecińską i płocką drużyną zakończyła się bezbramkowym remisem, co zwiastowało ogromne emocje po przerwie. Przełamanie nastąpiło w pięćdziesiątej drugiej minucie, kiedy to Jan Biegański precyzyjnym uderzeniem wyprowadził gospodarzy na jednobramkowe prowadzenie. Radość miejscowych kibiców nie trwała jednak długo, ponieważ goście zdołali błyskawicznie odpowiedzieć skutecznym atakiem.

Na listę strzelców po stronie przyjezdnych wpisał się w pięćdziesiątej ósmej minucie Marcus Haglind-Sangre, ustalając tym samym wynik zaciętego pojedynku. Mecz przyciągnął na trybuny dwanaście tysięcy stu dziewięćdziesięciu jeden widzów, którzy do ostatnich chwil liczyli na ostateczne zwycięstwo swojej drużyny. Arbitrem głównym zawodów był Łukasz Kuźma z Białegostoku, czuwający nad prawidłowym przebiegiem gry.

Kto otrzymał żółte kartki w tym meczu?

Arbiter tego spotkania musiał sięgać po kary indywidualne, by utrzymać odpowiedni poziom dyscypliny w obu rywalizujących na murawie zespołach. Żółtymi kartkami w ekipie gospodarzy ukarani zostali Patryk Dziczek oraz Valentin Cojocaru, co zmusiło szczeciński sztab szkoleniowy do ostrożniejszego zarządzania grą w defensywie. Napięcie między piłkarzami utrzymywało się do samego końca gwizdka sędziego.

W zespole gości z Płocka sędzia napomniał trzech zawodników, pokazując kartoniki Sidneiowi Tavaresowi, Marcusowi Haglindowi-Sangre oraz Patrykowi Kunowi. Trenerzy obu zespołów przeprowadzili w drugiej połowie łącznie osiem zmian, starając się w ten sposób zmienić obraz gry i wpłynąć na ostateczny rezultat. Mimo licznych roszad w składach na placu boju, wynik remisowy utrzymał się aż do doliczonego czasu gry.