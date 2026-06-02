Patricia Kazadi nie do poznania na evencie. Pojawił się też były partner Dody i znani sportowcy

Patricia Kazadi, Robert Korzeniowski i Dariusz Pachut na finale akcji „Sport kocha recykling”

Patricia Kazadi w pierwszej dekadzie XXI wieku zdobyła ogromną rozpoznawalność, co zawdzięczała m.in. roli Anny Chełmickiej w produkcji „Egzamin z życia” oraz występom w formacie „Jak oni śpiewają”. W późniejszych latach utalentowana wokalistka gościła w wielu widowiskach telewizyjnych, jednak kłopoty ze zdrowiem wymusiły na niej przerwę od medialnego zgiełku. Obecnie artystka powoli odbudowuje swoją dawną pozycję na rynku, a efekty jej pracy są coraz bardziej widoczne. 2 czerwca piosenkarka zaszczyciła swoją obecnością Wielki Finał kampanii „Sport kocha recykling”, który zorganizowano w warszawskim obiekcie ArtHouse Kołowa. Patricia Kazadi nie tylko chętnie pozowała fotoreporterom, ale dała też krótki koncert na scenie. Wydarzenie przyciągnęło również wybitne postaci ze świata sportu, w tym lekkoatletę Roberta Korzeniowskiego oraz zapaśnika Damiana Janikowskiego. Wśród znanych twarzy można było wypatrzyć także rzadziej widywaną ostatnio Tamarę Gonzalez Pereę, Dariusza Pachuta oraz aktora Piotra Zelta. Uwagę zebranych przykuła jednak głównie główna bohaterka wieczoru, która zaprezentowała się w zupełnie nowej, odświeżonej odsłonie wizualnej, różniącej się od jej wizerunku sprzed lat. Zarówno kiedyś, jak i teraz wokalistka wygląda fantastycznie.

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Zdjęcia: Patricia Kazadi, Robert Korzeniowski i inni na evencie "Sport kocha recykling"

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„Sport kocha recykling” – na czym polega ta inicjatywa?

Za organizację kampanii „Sport kocha recykling” odpowiada Europejska Platforma Recyklingu (ERP Polska), którą zarządza Paweł Palus – prywatnie wielki entuzjasta aktywności fizycznej. Jak można przeczytać w komunikacie opublikowanym przez agencję Akpa, inicjatywa od samego początku miała na celu zwrócenie uwagi na odpowiedzialne gospodarowanie elektroodpadami przy wykorzystaniu pozytywnego przekazu ze świata sportu. „Jak podkreślają organizatorzy, codzienne decyzje każdego z nas mają realny wpływ na stan środowiska, a takie święta jak Światowy Dzień Roweru są doskonałą okazją, by o tym przypominać. Elektroodpady - takie jak zużyte telefony czy komputery - należą do najbardziej niebezpiecznych dla środowiska, jeśli nie są właściwie przetwarzane. Jednocześnie to właśnie z surowców odzyskanych w procesie recyklingu mogą powstawać m.in. medale sportowe. Ten symboliczny przekaz uświadamia, jak wielkie znacznie mają nasze codzienne wybory” – napisano w opisie tego ekologicznego projektu.