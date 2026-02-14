Igrzyska 2026. Polscy sportowcy na starcie z szansami na medale, czy spełnią oczekiwania?

Panczenista Damian Żurek walczy o medal

26-letni panczenista z Tomaszowa Mazowieckiego prezentuje życiową formę na Igrzyskach 2026. W środę podczas zawodów na dystansie 1000 m zajął czwarte miejsce, będąc niezwykle blisko zdobycia medalu. Do podium zabrakło mu zaledwie 0,07 sekundy, co świadczy o jego wysokich umiejętnościach. Dziś wystartuje na swoim koronnym dystansie 500 m, gdzie ma realne szanse na walkę o czołowe lokaty.

W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajmował drugie miejsca zarówno na 500 m, jak i na 1000 m. Uległ jedynie Amerykaninowi Jordanowi Stolzowi, który w Mediolanie zdobył już złoto na dłuższym dystansie. Co ważne, Żurek dwukrotnie pokonał Stolza na 500 m w ostatnich zawodach PŚ w Inzell pod koniec stycznia. Te zwycięstwa potwierdzają jego wysoki potencjał przed olimpijskim startem.

Skoki narciarskie i inne nadzieje medalowe Polski

O godzinie 18.45 w Predazzo rozpocznie się konkurs skoków narciarskich na dużej skoczni. Wśród polskich reprezentantów znajdą się Kacper Tomasiak, srebrny medalista z normalnego obiektu, oraz doświadczeni Kamil Stoch i Paweł Wąsek. 19-letni Tomasiak, debiutujący w Pucharze Świata w tym sezonie, już zdobył srebro olimpijskie. Zapewnił, że jego ambicje na tym się nie kończą, co zwiastuje dalszą walkę o wysokie miejsca.

Kamil Stoch, trzykrotny mistrz olimpijski, pokazał dobrą dyspozycję na treningach w czwartek i piątek. Był najlepszy z Polaków, plasując się na czwartym i piątym miejscu w swoich najlepszych próbach. Ponadto, w sobotę wystartują biathlonistki w sprincie na 7,5 km: Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk. Biegaczki narciarskie Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek i Monika Skinder wezmą udział w sztafecie 4x7,5 m, a w short tracku Michał Niewiński i Felix Pigeon powalczą na 1500 m oraz Natalia Maliszewska i Gabriela Topolska na 1000 m.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.