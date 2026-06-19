MŚ 2026. Jakie mecze obejrzymy 19 czerwca? Przed kibicami nieprzespana noc

Mundial 2026. Jakie spotkania zaplanowano na 19 czerwca?
Kanadyjska reprezentacja nie dała żadnych szans przeciwnikom z Kataru. Starcie rozegrano w Vancouver, a absolutnym liderem gospodarzy okazał się Jonathan David, który zdobył w tym spotkaniu dwie bramki. Drużyna z Ameryki Północnej w pełni dominowała na boisku, notując aż 32 próby strzeleckie, podczas gdy goście nie stworzyli żadnego realnego zagrożenia pod bramką.
O wiele bardziej wyrównany bój stoczyły ze sobą reprezentacje Meksyku oraz Korei Południowej. Decydujący moment nadszedł tuż po przerwie, kiedy to Luis Romo umieścił piłkę w siatce. Triumf ten dał gospodarzom drugą wygraną z rzędu i pozwolił im zapewnić sobie awans do 1/8 finału turnieju jako jednej z pierwszych ekip.
19 czerwca, godzina 21:00. Transmisja meczu USA z Australią
Fani futbolu będą mogli śledzić kolejne zmagania gospodarzy turnieju, tym razem reprezentacji Stanów Zjednoczonych, która zmierzy się z Australią. Obie ekipy mają już na koncie debiutanckie zwycięstwa, dlatego triumfator tego starcia mocno przybliży się do zajęcia pierwszego miejsca w grupie D. Mecz odbędzie się w Seattle, a transmisję zaplanowano w TVP1 i TVP Sport.
Nocne mecze z 19 na 20 czerwca. Szkocja zmierzy się z Marokiem
Nocne zmagania rozpocznie pojedynek pomiędzy Szkocją a Marokiem w Foxborough. Szkoccy piłkarze wychodzą na murawę jako liderzy grupy C po wygranej nad Haiti, natomiast marokański zespół spróbuje wykorzystać energię z cennego remisu z Brazylijczykami. Niedługo potem ekipa Canarinhos powalczy o swoje pierwsze turniejowe zwycięstwo z zespołem z Haiti.
Niezwykle istotne dla układu tabeli będzie też starcie tureckiej kadry z Paragwajem. Obie drużyny poniosły porażkę na inaugurację swoich zmagań, dlatego kolejna strata punktów może mocno skomplikować ich walkę o wyjście z grupy.
Dokładny harmonogram spotkań i godziny mistrzostw prezentują się następująco:
- 19 czerwca o godzinie 21:00 zmierzą się USA i Australia (grupa D, Seattle). Transmisja na antenach TVP1 oraz TVP Sport.
- O północy z 19 na 20 czerwca zagrają Szkocja i Maroko (grupa C, Foxborough). Mecz pokażą TVP2 i TVP Sport.
- 20 czerwca o godzinie 02:30 rozpocznie się starcie Brazylii z Haiti (grupa C, Filadelfia). Spotkanie obejrzymy w TVP1 oraz TVP Sport.
- 20 czerwca o 05:00 nad ranem na boisko wyjdą Turcja oraz Paragwaj (grupa D, Santa Clara). Relacja dostępna w TVP2 i TVP Sport.