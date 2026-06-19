MŚ 2026. Jakie mecze obejrzymy 19 czerwca? Przed kibicami nieprzespana noc

Mundial 2026. Jakie spotkania zaplanowano na 19 czerwca?

Kanadyjska reprezentacja nie dała żadnych szans przeciwnikom z Kataru. Starcie rozegrano w Vancouver, a absolutnym liderem gospodarzy okazał się Jonathan David, który zdobył w tym spotkaniu dwie bramki. Drużyna z Ameryki Północnej w pełni dominowała na boisku, notując aż 32 próby strzeleckie, podczas gdy goście nie stworzyli żadnego realnego zagrożenia pod bramką.

O wiele bardziej wyrównany bój stoczyły ze sobą reprezentacje Meksyku oraz Korei Południowej. Decydujący moment nadszedł tuż po przerwie, kiedy to Luis Romo umieścił piłkę w siatce. Triumf ten dał gospodarzom drugą wygraną z rzędu i pozwolił im zapewnić sobie awans do 1/8 finału turnieju jako jednej z pierwszych ekip.

Szybki quiz o 1. kolejce mundialu 2026. Pamiętasz, co się działo? Leo Messi, Vozinha, Szymon Marciniak Pytanie 1 z 15 W pierwszym meczu MŚ 2026, Meksyk wygrał 2:0. Kto był przeciwnikiem współgospodarzy? RPA Czechy Korea Południowa Następne pytanie

19 czerwca, godzina 21:00. Transmisja meczu USA z Australią

Fani futbolu będą mogli śledzić kolejne zmagania gospodarzy turnieju, tym razem reprezentacji Stanów Zjednoczonych, która zmierzy się z Australią. Obie ekipy mają już na koncie debiutanckie zwycięstwa, dlatego triumfator tego starcia mocno przybliży się do zajęcia pierwszego miejsca w grupie D. Mecz odbędzie się w Seattle, a transmisję zaplanowano w TVP1 i TVP Sport.

Nocne mecze z 19 na 20 czerwca. Szkocja zmierzy się z Marokiem

Nocne zmagania rozpocznie pojedynek pomiędzy Szkocją a Marokiem w Foxborough. Szkoccy piłkarze wychodzą na murawę jako liderzy grupy C po wygranej nad Haiti, natomiast marokański zespół spróbuje wykorzystać energię z cennego remisu z Brazylijczykami. Niedługo potem ekipa Canarinhos powalczy o swoje pierwsze turniejowe zwycięstwo z zespołem z Haiti.

Niezwykle istotne dla układu tabeli będzie też starcie tureckiej kadry z Paragwajem. Obie drużyny poniosły porażkę na inaugurację swoich zmagań, dlatego kolejna strata punktów może mocno skomplikować ich walkę o wyjście z grupy.

Dokładny harmonogram spotkań i godziny mistrzostw prezentują się następująco: