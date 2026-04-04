MPPK na żużlu. Motor Lublin znów na szczycie, ale kto zaskoczył na podium?

Triumf Motoru Lublin na MPPK

Żużlowcy Oil Orlen Motoru Lublin, w składzie Bartosz Zmarzlik, Martin Vaculik i Kacper Woryna, po raz piąty z rzędu wywalczyli tytuł mistrzów Polski par klubowych. Zawody odbyły się w Gdańsku, gdzie lublinianie ponownie udowodnili swoją dominację w polskim żużlu. Ich występ został oceniony jako solidny, co pozwoliło im na zdobycie cennego złotego medalu. Drużyna zgromadziła łącznie 23 punkty, co było wystarczające do zapewnienia sobie zwycięstwa.

Motor Lublin ma już na koncie serię zwycięstw w Mistrzostwach Polski Par Klubowych. Cztery lata temu zespół triumfował w Poznaniu, a następnie w 2023 roku okazał się najlepszy podczas edycji w Rzeszowie. W kolejnej odsłonie zawodów ponownie świętowali sukces w Poznaniu, a poprzedni sezon zakończyli zwycięstwem w Grudziądzu. Ta imponująca passa podkreśla ich konsekwentną formę i przygotowanie do najważniejszych turniejów.

Kto zdobył pozostałe medale w Gdańsku?

Srebrny medal Mistrzostw Polski Par Klubowych na żużlu ponownie trafił do drużyny Bayersystem GKM Grudziądz. Zawodnicy z Grudziądza zaprezentowali się bardzo dobrze, zdobywając łącznie 21 punktów i plasując się tuż za triumfatorami. To potwierdzenie ich stabilnej pozycji w czołówce krajowego żużla oraz świadectwo ich sportowej formy. Powtórzenie sukcesu z poprzedniej edycji jest dla nich z pewnością satysfakcjonujące.

Na najniższym stopniu podium nastąpiła zmiana w porównaniu do ubiegłego sezonu, co wywołało spore emocje wśród kibiców. Brązowy medal wywalczyli żużlowcy Betard Sparty Wrocław, pokonując rywali w biegu dodatkowym. To rozstrzygnięcie sprawiło, że walka o podium była zacięta do ostatnich chwil. Wynik ten pokazał, że Betard Sparta Wrocław jest silnym pretendentem do medali w każdej edycji MPPK.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.