Mistrzostwa świata i 56. hat-trick w historii turnieju. Kto wcześniej dokonał tego wyczynu na mundialu?

Kolejny hat-trick w historii mistrzostw świata

W dziejach globalnego futbolu odnotowano dotychczas 56 przypadków zdobycia trzech bramek przez jednego zawodnika podczas pojedynczego spotkania mistrzostw świata. Ten unikalny wyczyn oficjalnie określa się w piłkarskiej nomenklaturze mianem hat-tricka. Autorem ostatniego z nich został reprezentant Kanady Jonathan David. Napastnik ten popisał się znakomitą skutecznością w starciu przeciwko zespołowi Kataru. Jego fantastyczna dyspozycja strzelecka pozwoliła drużynie narodowej odnieść bardzo wysokie zwycięstwo z wynikiem 6:0.

Analizując dawne kroniki piłkarskie, należy pamiętać o pierwszym takim osiągnięciu na światowych boiskach. Historycznego, premierowego hat-tricka zapisał na swoim koncie amerykański zawodnik Bert Patenaude. Jego wybitny rezultat miał miejsce podczas zmagań turniejowych rozgrywanych w 1930 roku. Niezwykle rzadko zdarza się natomiast zdobycie trzech goli w samym meczu finałowym najważniejszej imprezy globu. Tego niesamowitego czynu dokonali w finałach zaledwie dwaj wybitni gracze, czyli Anglik Geoff Hurst w 1966 roku oraz Francuz Kylian Mbappe w 2022 roku.

Kto jeszcze trafiał na mistrzostwach świata?

Lista wielokrotnych zdobywców hat-tricków na mistrzostwach świata pozostaje niezwykle krótka i ekskluzywna. Jedynie czterech wybitnych piłkarzy na świecie może pochwalić się dwukrotnym uzyskaniem minimum trzech bramek w jednym spotkaniu. W tym zaszczytnym, wyjątkowo wąskim gronie znajduje się utalentowany Węgier Sandor Kocsis. Obok niego figuruje niezwykle skuteczny w swoich czasach Francuz Just Fontaine. Zestawienie to uzupełniają Niemiec Gerd Muller, który zaliczył ten wyczyn w zaledwie cztery dni w 1970 roku, oraz słynny Argentyńczyk Gabriel Batistuta, kompletujący gole na dwóch różnych turniejach.

W długiej i bogatej historii globalnych zmagań odnotowano również ważne polskie akcenty strzeleckie. Na elitarnej liście strzelców figurują do dzisiaj trzy głośne i znane polskie nazwiska. Jako pierwszy imponujące cztery trafienia w starciu przeciwko reprezentacji Brazylii zapisał na swoim koncie Ernest Wilimowski w 1938 roku. Kolejnym Biało-Czerwonym napastnikiem z hat-trickiem był znakomity Andrzej Szarmach. Zanotował on równe trzy gole w spotkaniu z drużyną Haiti w 1974 roku, a osiem lat później Zbigniew Boniek skompletował trzy bramki w ważnej potyczce z Belgią.