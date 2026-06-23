Kylian Mbappe strzela na MŚ 2026. Czy dogoni legendarnego lidera?

Bramki Mbappe na MŚ 2026

Reprezentacja Francji pokonała Irak 3:0 podczas mistrzostw świata. Kylian Mbappe zdobył dwie bramki w swoim setnym występie w kadrze narodowej. Zawodnik Realu Madryt ma już na koncie 16 goli w historii mundialu. Ten wynik pozwala mu zajmować drugie miejsce w klasyfikacji wszech czasów ex aequo z Miroslavem Klose.

Liderem strzeleckiego zestawienia pozostaje Lionel Messi, który zdobył dotychczas 18 bramek. Argentyńczyk powiększył swój dorobek po meczu z Austrią. 27-letni reprezentant Francji ma szansę na pobicie tego rezultatu w przyszłości, ponieważ jest znacznie młodszy od obecnego lidera. Didier Deschamps wypowiedział się na temat osiągnięć swojego podopiecznego.

- Rekordy są po to, by je bić. Kylian ma już na koncie 100 występów w reprezentacji. Zawsze strzelał gole i nadal będzie strzelał. Messi i Cristiano Ronaldo są znacznie starsi. Nie wiem jak długo będzie grać Kylian, ale dopóki będzie czuł się dobrze na boisku, będzie strzelać mnóstwo goli. Za każdym razem, gdy pobije własny rekord, może podnosić stawkę - oświadczył Deschamps.

Trudne warunki pogodowe i przerwa

Spotkanie rozgrywane w Filadelfii zostało przerwane z powodu gwałtownej burzy i intensywnych opadów deszczu. Druga połowa meczu rozpoczęła się z prawie dwugodzinnym opóźnieniem. Obie bramki Kyliana Mbappe dzieliły w związku z tym blisko trzy godziny. Francuski selekcjoner podkreślił, że bezpieczeństwo zawodników było w tej sytuacji najważniejsze.

Irak poniósł na tym turnieju już drugą porażkę, tracąc łącznie siedem goli. W poprzednim spotkaniu drużyna uległa Norwegii wynikiem 1:4. Francja oraz Norwegia zapewniły sobie już awans do 1/16 finału mistrzostw świata. Zespół z Bliskiego Wschodu zagra w trzeciej kolejce z Senegalem o trzecie miejsce w grupie I.

- Chodzi o bezpieczeństwo. Tak po prostu jest. Nie da się walczyć z deszczem i piorunami, kiedy istnieje ryzyko. To były szczególne okoliczności. Mam nadzieję, że się nigdy nie powtórzą - zaznaczył francuski szkoleniowiec.

- Mbappe to niesamowity zawodnik. Jego szybkość sprawia, że jest nie do zatrzymania. Dlatego broniliśmy się trochę głębiej niż zazwyczaj, bo jeśli zostawisz miejsce za plecami, to Mbappe jest tak szybki, że to wykorzysta - podkreślił selekcjoner reprezentacji Iraku Graham Arnold.