Michał Sokołowski bohaterem Karsiyaki. Co oznacza to zwycięstwo dla tureckiej ligi koszykarzy?

Michał Sokołowski liderem Pinaru Karsiyaka

Reprezentant Polski Michał Sokołowski w 26. kolejce tureckiej ligi koszykarzy był najlepszym zawodnikiem Pinar Karsiyaka. Uzyskał 21 punktów, prowadząc swój zespół do wygranego 96:87 meczu z Onvo Buyukcekmece Basketbol. 33-letni skrzydłowy spędził na parkiecie 36 minut, wykazując się wysoką skutecznością rzutów.

Polski koszykarz trafił sześć z dziewięciu rzutów za trzy punkty oraz wszystkie trzy rzuty wolne. Dodatkowo zanotował trzy zbiórki i jedną asystę, co przełożyło się na najlepszy w drużynie wskaźnik efektywności wynoszący 23. Tyle samo punktów dla Pinaru zdobył amerykański zawodnik Cameron Young.

Jaka jest sytuacja Pinaru Karsiyaka w tabeli?

Tabela tureckiej ligi koszykarzy po 26. kolejkach jest zdominowana przez drużyny ze Stambułu. Liderem pozostaje Besiktas Stambuł z bilansem 22 zwycięstw i 4 porażek. Na drugim miejscu plasuje się Fenerbahce Stambuł (21-4), a trzecią pozycję zajmuje Bahcesehir Koleji, w którym występuje Mateusz Ponitka (19-7).

Piąte miejsce należy do Anadolu Efes Stambuł z Jordanem Loydem w składzie (16-9). Pinar Karsiyaka, mimo ostatniego zwycięstwa, znajduje się w trudnej sytuacji, walcząc o utrzymanie w superlidze. Zespół Michała Sokołowskiego zajmuje 15., przedostatnią pozycję w tabeli z sześcioma zwycięstwami i dwudziestoma porażkami, wyprzedzając jedynie swojego sobotniego przeciwnika Onvo Buyukcekmece (4-22).

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.