Matea Tadić zawodniczką Lotto AZS UMCS Lublin. Chorwatka ma poprowadzić mistrzynie w Eurolidze

Nowa rozgrywająca mistrzyń

Niespełna 27-letnia Matea Tadić zasiliła szeregi Lotto AZS UMCS Lublin. Chorwacka rozgrywająca w minionym sezonie broniła barw MB Zagłębia Sosnowiec, gdzie prezentowała bardzo wysoką formę. Na parkietach polskiej ekstraklasy notowała średnio 9,8 punktu, prawie trzy zbiórki i tyle samo przechwytów w każdym spotkaniu. Szczególnie imponowała jako kreatorka gry, notując średnio osiem asyst, co uczyniło ją liderką tej klasyfikacji w całej lidze.

Matea Tadić posiada bogate doświadczenie na międzynarodowych parkietach, nie tylko w rodzimej lidze chorwackiej. Zawodniczka w swojej karierze występowała już w rozgrywkach na terenie Belgii, Hiszpanii, Węgier oraz Słowacji. Ponadto przez ostatnie cztery lata brała udział w rywalizacji o Puchar Europy, gdzie jej statystyki wynosiły średnio 8,4 punktu, 3,1 zbiórki oraz 6,9 asysty.

Rewolucja w zespole?

Przejście Tadić do Lublina ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w obliczu znaczących zmian w składzie zespołu. Z drużyny, która w minionym sezonie sięgnęła po mistrzostwo kraju, w klubie pozostała praktycznie tylko Aleksandra Wojtala. Oznacza to budowę nowej drużyny niemal od podstaw przed wymagającymi rozgrywkami w Eurolidze.

Zmiany dotknęły również sztab szkoleniowy lubelskiego zespołu. Z drużyną Lotto AZS UMCS pożegnał się niedawno dotychczasowy trener Karol Kowalewski. Jego miejsce na ławce trenerskiej zajął szkoleniowiec Marek Lebiedziński, który poprowadzi zreformowany zespół w nowym sezonie.