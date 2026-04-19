Maja Chwalińska triumfuje w Oeiras. Jak bardzo awansuje w rankingu?

Maja Chwalińska niepokonana w Oeiras

Polska tenisistka, Maja Chwalińska, w drodze do zwycięstwa w turnieju WTA 125 w Oeiras, zaprezentowała znakomitą formę i konsekwencję. 24-letnia zawodniczka w trakcie pięciu rozegranych meczów straciła zaledwie jednego seta. Ten imponujący wynik podkreśla jej dominację na portugalskich kortach. Jej występy zaimponowały zarówno kibicom, jak i ekspertom.

W 1/8 finału turnieju Chwalińska zmierzyła się z najwyżej rozstawioną zawodniczką. Była nią Brazylijka Beatriz Haddad Maia, zajmująca 69. miejsce w światowym rankingu. Polka pewnie zwyciężyła 6:0, 6:4, co stanowiło jeden z kluczowych momentów jej turniejowej drogi. To zwycięstwo nad wysoko notowaną rywalką ugruntowało jej pozycję i pokazało jej potencjał.

Katarzyna Kawa i dalsze zmagania w Oeiras

W pierwszej rundzie turnieju w Oeiras startowała również inna polska tenisistka, Katarzyna Kawa. Niestety, odpadła ona po porażce z Simoną Waltert. Wynik meczu, 1:6, 1:6, nie pozwolił jej na kontynuowanie rywalizacji. Szwajcarka, która pokonała Kawę, zdołała dotrzeć później do ćwierćfinału, gdzie czekało na nią trudne wyzwanie.

W ćwierćfinale Simona Waltert ponownie zmierzyła się z polską zawodniczką, tym razem z Mają Chwalińską. Chwalińska z łatwością pokonała Szwajcarkę wynikiem 6:1, 6:0, potwierdzając swoją wyraźną przewagę. Dzięki temu zwycięstwu awansowała do kolejnej fazy turnieju. W przyszłym tygodniu Oeiras będzie gospodarzem kolejnego turnieju tej rangi, z udziałem Chwalińskiej oraz Lindy Klimovicovej, co zapowiada kolejne emocje.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.