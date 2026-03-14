Liga NBA: Knicks zwyciężyli Pacers. Jaki wpływ miała absencja Sochana?

Wyrównana walka o punkty w meczu Knicks – Pacers

W spotkaniu ligi NBA koszykarze New York Knicks zmierzyli się na wyjeździe z Indianą Pacers, odnosząc zwycięstwo 101:92. Przed meczem odnotowano jednodniową absencję chorego Jeremy'ego Sochana, co było istotną informacją dla składu gości. Mimo początkowych problemów Pacers zdołali odrobić 14-punktową stratę w trzeciej kwarcie, na moment obejmując prowadzenie 74:73 po celnym rzucie Aarona Nesmitha za trzy punkty.

Reakcja Knicks była natychmiastowa: Jordan Clarkson trafił "trójkę" równo z syreną, przywracając prowadzenie swojej drużynie. W decydującej, ostatniej kwarcie Knicks wykazali się konsekwencją, dwukrotnie notując kilkupunktowe serie. Pozwoliło im to utrzymać przewagę aż do końcowego gwizdka, co przypieczętowało 12. z rzędu porażkę Pacers. Ta seria porażek stanowi poważne wyzwanie dla Indiany w kontekście ich dalszych aspiracji w bieżącym sezonie NBA.

Kto wyróżnił się na parkiecie NBA w meczu Knicks?

Wśród zwycięzców New York Knicks, najważniejszą postacią okazał się Jalen Brunson, który zanotował 29 punktów oraz dziewięć asyst, potwierdzając swoją pozycję lidera. OG Anunoby znacząco wsparł ofensywę, dokładając 25 punktów do dorobku drużyny. Jego ofensywna skuteczność była kluczowa w utrzymaniu przewagi nowojorczyków w kluczowych momentach meczu. Mitchell Robinson natomiast dominował pod koszem, zdobywając 12 punktów i ustanawiając rekord kariery z 22 zbiórkami.

Dzięki tym indywidualnym występom, Knicks odnieśli drugie zwycięstwo z rzędu, aktywnie walcząc o miejsce w pierwszej czwórce Konferencji Wschodniej z bilansem 43-25. W drużynie Pacers, pomimo porażki, najlepiej zaprezentował się Jarace Walker, który zakończył mecz z 18 punktami i dziewięcioma zbiórkami, będąc jasnym punktem swojej ekipy. Jego wszechstronna gra była jednym z nielicznych pozytywnych aspektów występu Indiany. Mimo to, drużyna z Indiany nie była w stanie sprostać presji i determinacji przeciwników, co ostatecznie zadecydowało o ich porażce.

Detroit Pistons dominują na Wschodzie Konferencji?

Tymczasem liderzy Konferencji Wschodniej, Detroit Pistons, nie zwalniają tempa, pokonując na własnym parkiecie osłabionych kontuzjami Memphis Grizzlies wynikiem 126:110. Kluczową rolę w tym sukcesie odegrał Jalen Duren, który zdobył 30 punktów i miał 13 zbiórek. Cade Cunningham wyróżnił się wszechstronnością, dokładając 17 punktów i imponujące 15 asyst. Ich dominacja potwierdziła, że są w doskonałej formie i aspirują do czołowych miejsc w lidze.

Aż siedmiu zawodników „Tłoków” zdobyło dwucyfrową liczbę punktów, co świadczy o sile zespołowej. W zespole Grizzlies, mimo porażki, najskuteczniejszym graczem był Javon Small z 23 punktami, a Ty Jerome dołożył 21 punktów. W barwach Memphis zadebiutował również 40-letni Taj Gibson, który w ciągu prawie 12 minut na parkiecie zanotował 3 punkty i 3 zbiórki. Jego pojawienie się na parkiecie było interesującym akcentem w tym spotkaniu, mimo niekorzystnego wyniku dla Memphis.

Pistons (48-18) konsekwentnie powiększają swoją przewagę nad wiceliderem Boston Celtics, która obecnie wynosi pięć zwycięstw, umacniając swoją pozycję na czele Konferencji Wschodniej.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.